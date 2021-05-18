Ukrayna'dan NATO'ya Karadeniz'deki varlığını artırma çağrısı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, bugün Brüksel'de NATO Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Homçak, NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı (SECEUR) Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters ile görüştü. Görüşmede, uluslararası ve bölgesel güvenliğin güncel sorunlarını yanı sıra, Donbass bölgesindeki durum ele alındı.

Homçak, ayrıca Polonyalı mevkidaşı Rajmund Andrzejczak ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile bir araya geldi.

Görüşmeler sırasında, Ukrayna ve NATO ülkeleri orduları arasındaki askeri diyalogun derinleştirilmesi olasılığı değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Özellikle müttefiklerin Karadeniz’deki donanma ve hava varlıklarının artırılması görüşüldü" denildi.

Ukrayna-NATO iş birliğinin önemli vektörlerinden birinin, Ukrayna topraklarında ortak çok uluslu askeri tatbikat sayısının ve ölçeğinin artırılması olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu yararlı ve karşılıklı yarar sağlayan uygulamayı geliştirmek için, bu yıl birçok yabancı ortağımızı eylül ayındaki 'Birleşik Çabalar 2021' tatbikatına katılmaya davet ettik. Ukrayna’nın geçen yıl aldığı NATO’nun Gelişmiş Ortak statüsü, bu ve diğer alanların uygulanmasına katkıda bulunacak" ifadelerine yer verildi.