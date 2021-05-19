Almanya'da Aile Bakanı Giffey, doktora tezindeki intihal nedeniyle istifa etti

Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey doktorasının intihal nedeniyle iptal edilmesi üzerine görevinden istifa etti. Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Giffey, siyasete devam edeceğini açıkladı.

Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Franziska Giffey, 2005-2010 yılları arasında Berlin Hür Üniversitesi'nde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun sivil topluma katılım politikaları konusunda yazdığı doktora tezinde intihal yaptığının belirlenmesinin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'den istifasını talep etti.

Giffey yaptığı yazılı açıklamada, "Tez çalışmamı elimden gelen en iyi şekilde yazdım. Hata yaptıysam da pişmanım" ifadelerini kullandı.

Belediye başkan adayı olacak

Mart 2018'den beri Aile Bakanlığı görevini yürüten Giffey, 26 Eylül'de yapılacak Berlin eyalet parlamentosu seçimleri için belediye başkanı adayı olma kararından vazgeçmediğini belirtti. Partisinin liste başı adayı olan Giffey, seçimleri kazanırsa doktora ünvanı olmadan eyalet başbakanlığı koltuğuna oturabilecek.

Soruşturma 2019'da başlatılmıştı

Berlin Hür Üniversitesi, 2019'da Giffey'in doktora tezi hakkında inceleme başlatmıştı. İnceleme sonucunda Giffey'e uyarı verilmişti. Kasım 2020'de Giffey'in doktor unvanını taşımaya devam etmek istemediğini açıklaması üzerine üniversite yeniden inceleme başlatmıştı. Alman Focus dergisi, söz konusu incelemenin sona erdiğini ve üniversitenin Giffey'in tezini geri geçme kararı aldığını yazdı.

Merkel'in potansiyel halefi de aynı sebepten istifa etmişti

Doktora unvanının büyük bir prestij sağladığı ve siyasi bir kariyer için yararlı olduğu düşünülen Almanya'da intihal sebebiyle istifa eden ilk bakan Giffey değil. 2011'de de Şansölye Angela Merkel'in potansiyel halefi olarak görülen savunma bakanı Karl-Theodor von Guttenberg, doktora tezinin bir bölümünü kopyaladığını kabul ettikten sonra 2011'de görevini bırakmıştı.