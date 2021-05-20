Prens William koronavirüs aşısı oldu

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken İngiltere Kraliyet ailesi üyeleri de aşılarını yaptırıyor.
Kraliçe 2. Elizabeth’in torunu Cambridge Dükü Prens William, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdığını duyurdu.
Nisan 2020'de koronavirüs testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Prens William'ın aşısı önceki gün Londra Bilim Müzesi'nde yapıldı.
NEW: Prince William has had his first dose of the Covid vaccine, @KensingtonRoyal confirms.— Chris Ship (@chrisshipitv) May 20, 2021
They won’t say which vaccine he had but at under 40 he will have been entitled to Pfizer as well as AstraZeneca 💉 pic.twitter.com/ti3LsMu2Mo
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