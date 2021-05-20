Avustralya'dan turizm sektöründe çalışmak isteyenlere 10 bin TL ikramiye

Avustralya'nın Queensland eyaleti Kovid-19 nedeniyle sekteye uğrayan turizm sezonunu canlandırmak için bir kampanya başlattı. Turizm sektöründe çalışacaklara 1500 Avustralya Doları (Yaklaşık 10 bin TL) ikramiye ve seyahat yardımı verilecek.

Kovid-19 salgını öncesi yıllık 17 milyar dolardan fazla olan turizm sektörü hızla eriyen Queensland'de 'Work in Paradise' (Cennette Çalışın) isimli bir kampanya başlatıldı.

Kampanyanın amacı turizm sektöründeki personel yetersizliğini gidermek ve sezonu canlandırmak.

Queensland Eyaleti Başbakanı Ananastacia Palaszcuk, 7.5 milyon (Yaklaşık 49 milyon) Avustralya Doları tutarında bütçe ayrılan kampanya kapsamında turizm sektöründe çalışacaklara 1500 Avustralya Doları (Yaklaşık 10 bin TL) ikramiye verileceğini, 250 Avustralya Doları (Yaklaşık 1650 TL) da seyahat yardımı da yapılacağını açıkladı.

PLEASE SHARE: Come work in paradise and receive a cash incentive up to $1,500, free travel vouchers worth $250 & access to low-cost accommodation.



It’s part of our new campaign called Work in Paradise, aimed at luring thousands of workers from across Queensland and Australia. pic.twitter.com/7rB5Tu2OF8 — Annastacia Palaszczuk (@AnnastaciaMP) May 19, 2021

​20 Mayıs'ta başlayacak olan programa başvurular 6 ay devam edecek.

Eyalete gelenler, barmen, gemi görevlisi, garsonluk ve tur rehberliği gibi alanlarda çalışacak.

Ancak başvurular yalnızca Avustralya vatandaşlarına açık. Kısıtlamalar nedeniyle sadece Avustralya vatandaşları, ülkede daimi oturum izni olanlar ve muafiyeti bulunanlar 14 günlük karantina şartıyla Queensland'e girebiliyor.