Suriyeli mülteci kılığına girerek suikast planlamakla suçlanan aşırı sağcı üsteğmen hakim karşısında

Almanya’da dönemin Adalet Bakanı ve eski Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Yeşiller Partisi'nden Claudia Roth gibi siyasilere suikast planladığı iddiasıyla yargılanan aşırı sağcı üsteğmen Franco A., hakim karşısında.

Almanya'da Suriyeli sığınmacı kılığına girererek Adalet Bakanı Heiko Maas da dahil olmak üzere birçok politikacıya suikast planlamakla suçlanan üsteğmen Franco A.'nın duruşması başladı.

Kimliği açıklanmayan ve Franco A. olarak tanımlanan üsteğmen, 2017'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da sahte bir kimlik ve silahla yakalandı.

Bunun üzerine Savcılık, aşırı sağcı eski üsteğmen hakkında eylem hazırlığı, silah ve patlayıcı madde yasasına muhalefet, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından dava açtı.

İddia makamı, Franco A.'nın Alman ordusundan mühimmat çaldığını, eski bakan Heiko Maas'ın parlamento Başkan Yardımcısı Claudia Roth'a suikast planladığını öne sürdü.

'Aşırı sağcı değilim'

Franco A. ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek aşırı sağcı olmadığını kaydetti.

Frankfurt'taki adliye binasına girişte de gazetecilerin sorularını yanıtlayan eski üsteğmen, "Sizi temin ederim aşırı sağcı değilim. Temiz bir vicdanım var. Hiçbir zaman kimsenin aleyhine olacak herhangi bir eylem planlamadım" dedi.

Zanlının avukatı Moritz Schmitt-Fricke ise “Davanın hızlı ilerlemesini bekliyoruz. Kamuoyunda bir cadı avı yürütülüyor. Müvekkilim mülteci kıyafetleri giymiş sadece. Bunda bir ceza unsuru göremiyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, duruşmanın haziran ayına kadar sürmesi bekleniyor.