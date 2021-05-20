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    BBC

    Prenses Diana'yı kandırdığı bağımsız soruşturmayla kanıtlanan BBC, 'tam ve koşulsuz özür dilediğini' açıkladı

    © Fotoğraf : © Flickr/ Tim Loudon
    Avrupa
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    Britanya'daki bağımsız soruşturmada, dünyanın en saygın ve güvenilir medya kuruluşu olduğu iddiasındaki BBC'nin gazetecisi Martin Bashir'in 1995'te bomba etkisi yaratan röportajı, Prenses Diana'yı kandırarak gerçekleştirdiği sonucuna varıldı. Bunun üzerine Britanya kamusal yayın kuruluşu, 'tam ve koşulsuz özür dilediği' açıklamasını yaptı.

    BBC gazetecisi Martin Bashir'in Prenses Diana'nın Prens Charles'tan hamile kaldığından şüphelendiği kraliyet dadısı Tiggy Legge-Bourke'nin kürtaj olduğuna işaret eden sahte belgeler göstererek Prenses'i evliliğiyle ilgili gerçekleri açıklamak için röportaj vermeye ikna ettiği iddiasıyla ilgili açılan bağımsız soruşturma, 6 ay sürdü. Soruşturmayı yürüten emekli yüksek yargıç John Dyson, karar metinde "Bashir'in kandırmacasının dolaylı ve gerçek hedefi Prenses Diana'ydı" diye yazdı.

    BBC'nin editoryel kurallarının vahim ihlali

    Buna göre "sahte banka hesap özetleri tertip edip bunları Diana'nın erkek kardeşine göstererek Prenses'i röportaj vermeye ikna etmesini isteyen Bashir, bu davranışıyla BBC'nin dürüst iş yapma konusunda kendi editoryel kurallarını vahim şekilde ihlal etti ve uygusuz hareket etti".

    BBC'nin iç soruşturması kusurlu ve eksik

    Geçmişte BBC'nin Bashir'i 'dürüst ve onurlu bir adam' diye niteleyerek 'yanlış hareket etmekten aklayan' iç soruşturmasını 'kusurlu ve yetersiz' diye niteleyen Dyson, 'özellikle Diana'nın kardeşi Charles Spencer'ın olaylarla ilgili anlatımını dikkate almayarak Bashir'in hareketlerini doğru düzgün incelemekte başarısız olduğunu' belirtti.

    'Di'nin röportajda yer alma kararıyla ilgisi yok'

    İngiliz medyasında BBC'nin Di röportajı skandalı, Murdoch'ın sahibi olduğu News of the World'un kapanmasına neden olan tanınmış kişilerin telefonlarını hackleme skandalıyla kıyaslanıyor. 

    Kurumun 'Lord Dyson'ın bulgularını tümüyle kabul ettiğini ve tam ve koşulsuz özür dilediğini' açıklayan BBC Genel Direktörü Tim Davie, Bashir'in sunduğu Panaroma programının kazandığı ödülleri iade edeceklerini belirtti.

    Bashir de 'özür dileyerek' sahte belge tertibinden 'derinden pişmanlık duyduğunu' dile getirdi. Ancak 'bunların Prenses Diana'nın röportajda yer almak yönündeki kişisel tercihi üzerinde etkisinin olmadığını' savundu.

    Davie de Prenses Diana'nın BBC ile röportaj yapmaya 'çok hevesli olduğunu' dile getirdi.

    "Röportajı elde etme süreci, seyircinin bizden beklediği düzeyin altında kalmıştır. Bu yüzden çok üzgünüz. Net kusurlar saptanmıştır. BBC o dönemde neler olup bittiğini dibine kadar araştırmak için daha fazla çaba sarf etmeliydi ve bildikleri hakkında daha şeffaf olmalıydı" diye devam eden Genel Direktör, "Ama artık BBC, o döneme kıyasla önemli ölçüde düzelttiği süreç ve prosedürler işletiyor" diye ekledi.

    Röportaj sayesinde ünlü bir gazeteci oldu

    Kasım 2015'te Panorama programında yayımlanan Di röportajının 22.8 milyon seyirciye ulaşması sayesinde ünlenen Bashir (58), ardından ABD kanallarında yüksek profilli kariyer yaptı, Michael Jackson gibi şöhretlerle röportajlar gerçekleştirdi, daha sonra BBC'ye din editörü olarak geri döndü. Dyson'ın raporunu sunmasına saatler kala da sağlığının bozukluğunu gerekçe göstererek istifa etti.

    Meşhur röportajda Di, evliliğinde üç kişi - kendisi, Prens Charles ve uzatmalı metresi Camilla Parker-Bowles- olduğunu dile getirip evlilik dışı ilişki itirafında bulunmuştu. Ertesi yıl Diana ile Charles resmen boşandı, 1997'de Diana otomobil kazasında öldü ve Charles 2005'te Camilla ile evlendi.

    Etiketler:
    Röportaj, Özür, Soruşturma, bağımsız, sahte belge, Sahtekarlık, Sahtecilik, Sahte, BBC, Prenses Diana, Prens Charles, Camilla Parker Bowles
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