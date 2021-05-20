Kosova Dışişleri Bakanı Gervalla, 12 büyükelçiyi siyasi atamalar olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, görevden alınan büyükelçiler arasında Türklere karşı ırkçı söylemleriyle bilinen Gjergj Dedaj da bulunuyor. Dedaj, 2018 yılından bu yana Kosova’nın Makedonya Büyükelçiliği görevinde bulunuyordu.
"Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanına siyasi gerekçelerle atanmış tüm büyükelçilerin görevden alınmasına ilişkin kararnamelerin onaylanmasını teklif etti. Cumhurbaşkanı Osmani, öneriye uygun hareket ederek kararnameleri onayladı” ifadelerini kullanan Dışişleri Bakanı Grvalla, siyasi olarak atanmış büyükelçilerin görevden alınmasının, Kosova Cumhuriyeti diplomatik hizmetinde reform yapılmasını sağlayan onaylanmış yönetim programı ruhu içinde yapıldığını belirtti.
Bakan Grvalla, yeni büyükelçilerin seçiminin önümüzdeki haftalarda yapılacağını duyurarak, diplomatik hizmetle ilgili diğer kararların alınmasına devam edeceklerini söyledi.
Grvala ilerideki haftalarda yeni büyükelçilerin atacaklarını ve reformlara devam edecekleri belirterek, görevinden alınan tüm büyükelçilere teşekkür etti.
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