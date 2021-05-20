AB: ABD'nin Nord Stream 2 AG yaptırımından vazgeçmesi Brüksel ile ilişkileri iyileştirme isteğinin göstergesi

AB Komisyonu Sözcüsü Stano, ABD'nin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesini hayata geçiren Nord Stream 2 AG şirketi ve yönetimine karşı yaptırımlardan vazgeçmesinin Brüksel ile ilişkileri iyileştirmek istediğini gösterdiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, ABD'nin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesini hayata geçiren Nord Stream 2 AG şirketi ve yönetimine karşı yaptırımlardan vazgeçmesini yorumladı.

Sputnik'e konuşan Stano, "ABD'nin Avrupalı ortaklarla ilişkilerde, bu projeyle ilgili endişelerine tepki olarak yaptırımları değil, diplomasiyi tercih etmeye karar vermesini not ettik" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Nord Stream 2 AG şirketi ve yönetimini yaptırım kapsamından çıkarma kararı aldığını anımsatan AB Komisyonu Sözcüsü, bu adımın Biden yönetiminin 'Avrupa ile ilişkileri onarma' taahhüdüne uygun olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Kuzey Akım-2 yapımında yer alan şirketlere yönelik yaptırımlarla ilgili raporuna da değinen Stano, "Raporda, AB'den tek bir şirket yok" dedi.

Avrupalı şirketleri korumanın, AB için öncelik olduğunu vurgulayan sözcü, "Avrupa Birliği, çıkarlarını ve sözleşmeler kapsamındaki haklarını kullanan Avrupalı vatandaş ve şirketlerin çıkarlarını korumaya tamamen kararlı" yorumunu yaptı.