Avrupa Birliği, ‘Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası’nda uzlaşmaya vardı

Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken AB’den, AB Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası konusunda uzlaşmaya kararı geldi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonu'nun, AB Konseyi'nin ve Avrupa Parlamentosu'nun aşı sertifikası konusunda anlaştığını belirtti.

Leyen, “AB Dijital Kovid-19 Sertifikası, AB genelinde güvenli ve kolay seyahatin yeniden sağlanması yolunda önemli bir yapı taşı olacaktır” ifadelerini kullandı.

AP tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Anlaşmamız var. Parlamento, Konsey ve Komisyon müzakerecileri, salgın sırasında seyahati daha kolay ve daha güvenli hale getirecek olan AB Dijital Kovid-19 Sertifikası teklifi üzerinde gayri resmi bir anlaşmaya vardılar” ifadelerine yer verildi.

AB tarafından uzlaşmaya varılan AB Dijital Kovid-19 Sertifikası’nda ise, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa hangi aşıyı olduğunu, hastalığı geçirenlerin ise antikor seviyesini ve Kovid-19 test sonuçlarını içeren bilgiler yer alacak.

Kağıt veya dijital format halinde ve ücretsiz olacak olan AB Dijital Kovid-19 Sertifikası sayesinde AB tarafından onaylı Kovid-19 aşıları olmuş kişiler, kısıtlamasız seyahat edebilecek.

Öte yandan şu ana kadar AB tarafından, BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson Kovid-19 aşılarına onay verilmişti.