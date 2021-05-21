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    İngiltere'de Prens William ve kardeşi Prens Harry, anneleri Prenses Diana ile

    Prens William ve Prens Harry'den BBC'ye, 'anneleri Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlaması

    © REUTERS
    Avrupa
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    İngiltere'de Prens William ve kardeşi Prens Harry, anneleri Prenses Diana ile röportaj yapabilmek için sahte belge düzenleyen BBC'yi, annelerinin ölümüne katkı yapmakla suçladı.

    BBC'nin Prenses Diana'yla 1995 yılında yaptığı ve Panorama adlı programda yayınlanan röportajın nasıl alındığına dair bağımsız soruşturma tamamlandı.

    Eski yargıç John Dyson'ın yürüttüğü soruşturmaya göre, BBC muhabiri Martin Bashir, kraliyet ailesinin Prensesi izletmek için bazı kişilere ödeme yaptığını gösteren sahte banka hesap özetleri hazırlatıp, bunları hem Diana hem de kardeşi Charles Spencer'a gösterdi.

    Böylece Bashir, Diana ve kardeşinin güvenini kazanarak röportajı alırken, o dönem haber müdürü olan eski BBC Genel Müdürü Tony Hall ise olayın üstünü örttü.

    Soruşturma metninde, o dönem Hall liderliğindeki bir iç soruşturmada Bashir için "dürüst ve onurlu bir adam" denildiğine ancak muhabirin "ciddi ve açıklanamayan yalanlarının" dikkate alınmadığına dikkat çekildi.

    Bashir'in dürüst olduğu gibi bir sonuca varılamayacağı kaydedilen metinde, BBC'nin, "olayın örtbas edilmediği" yönündeki iddiası da reddedildi.

    BBC suçunu kabul etti

    Raporun ardından açıklama yapan BBC Genel Müdürü Tim Davie, Prenses Diana'dan röportaj alınmasında izleyicilerin beklediği standartların çok gerisinde kalındığının açık olduğunu belirterek, "Bunun için çok üzgünüz" dedi.

    Davie, BBC'nin, o sırada olanları sonuna kadar araştırmak için daha fazla çaba sarf etmesi ve bildikleri konusunda daha şeffaf olması gerektiğini kaydetti.

    Ayrıca Davie, Prens Charles'a gönderdiği bir mektupta, Bashir'in, Prens, personeller ve kraliyet ailesinin diğer üyeleri hakkındaki "korkunç ve gerçek dışı iddiaları" için özür diledi.

    Bu arada, röportaj sayesinde büyük üne kavuşan Martin Bashir, rapor yayınlanmadan önce istifa etti.

    Sahte belgelerin, derinden pişmanlık duyduğu bir eylem olduğunu kaydeden Bashir, ancak bunların Diana'nın röportaj verme kararında etkisi olmadığını savundu.

    William: Annemin son yıllarındaki korku, paranoya ve izolasyonuna katkı yaptı

    Prenses Diana'nın oğlu Prens William da rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Bashir'in röportajı elde etmek için yaptığı "düzenbazlığın" annesinin mülakatta söylediklerini büyük ölçüde etkilediğini belirtti.

    "Röportaj, anne ve babamın ilişkisini daha da kötüleştirdi ve o zamandan beri sayısız insanı incitti" diyen William, BBC'nin iç soruşturmadaki eksikliklerinin annesinin son yıllarında yaşadığı "korku, paranoya ve izolasyona" önemli ölçüde katkıda bulunduğunu bilmesinin, tarif edilemez bir üzüntü verdiğini vurguladı.

    'BBC yöneticileri tarafından da yüzüstü bırakıldı'

    Prens, BBC'nin, 1995 yılında ilk kez dile getirilen şikayetleri doğru bir şekilde araştırmış olsaydı 1997 yılının ağustos ayında ölen annesinin kandırıldığını anlamış olacağını ve bu durumun kendisini son derece üzdüğünü kaydetti.

    "Annem, sadece hilekar bir muhabir tarafından değil, aynı zamanda zor sorular sormak yerine gözünü başka yöne çeviren BBC yöneticileri tarafından da yüzüstü bırakıldı." diye konuşan Prens, Panorama programının hiçbir meşruiyeti olmadığını ve bir daha asla yayınlanmaması gerektiğini ifade etti.

    Harry: Etik olmayan uygulamalar canını aldı

    Prens William'ın kardeşi Prens Harry ise yaptığı açıklamada, "Annemiz hayatını insanlara hizmet etmeye adamış inanılmaz bir kadındı. Dayanıklı, cesur ve tartışmaya mahal vermeyecek şekilde dürüsttü. Bir sömürü kültürünün ve etik olmayan uygulamaların dalgalanma etkisi, nihayetinde canını aldı" dedi.

    Bu tür uygulamaların hala yaygın olmasından derin endişe duyduğunu belirten Prens Harry, "Annemiz bu yüzden hayatını kaybetti ve hiçbir şey değişmiş değil" ifadesini kullandı.

    Röportaj

    Prenses Diana, meşhur röportajında başka biriyle ilişki yaşadığını kabul etmiş ve tahtın varisi Prens Charles ile olan evliliğine ilişkin detaylar vermişti.

    Evliliği 1996 yılında sona eren Prenses Diana, Ağustos 1997'de Paris'te trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

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