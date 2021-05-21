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    Ceuta'ya ulaşan sığınmacıya sarılan Kızıl Haç gönüllüsü, aşırı sağcı grupların hedefi oldu

    © AP Photo / Bernat Armangue
    Avrupa
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    Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya ulaşan binlerce sığınmacıdan biri olan Senegalli bir adamı sarılarak teselli etmeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem olan Kızıl Haç gönüllüsü Luna Reyes, aşırı sağcıların cinsiyetçi ve ırkçı saldırılarına maruz kaldı.

    Ceuta'ya ulaşan 8 bin sığınmacıdan biri olan Senegalli adamla Kızıl Haç gönüllüsünün sarıldığı fotoğraf, dün sosyal medyada gündem oldu. 

    Fotoğraf, İspanya'nın aşırı sağcı Vox partisi ve çeşitli sağcı grupların hedefi haline geldi.

    ​20 yaşındaki Reyes, bu kucaklaşmanın internette yoğun bir şekilde paylaşılmasının ardından, cinsiyetçi ve ırkçı mesaj bombardımanına uğradığını ve sosyal medya hesaplarını koruma altına almaya karar verdiğini belirtti.

    Kızıl Haç gönüllüsü Luna Reyes, RTVE kanalına yaptığı açıklamada "Ağlıyordu, elimi uzattım ve bana sarıldı. Bana tutundu, bu kucaklaşma onu yaşama tutunduran şeydi" dedi. 

    Reyes ayrıca, sosyal medya hesaplarında erkek arkadaşının siyah olduğunu görenlerin kendisine hakaretler yağdırdığını söyledi. Sahada yaşadığı bu deneyimin kendisini sartığını belirten Reyes, binlerce göçmenin 36 saat içinde Ceuta'ya ulaştığını söyleyerek "Böyle bir şey görmek için eğitilmemiştik" dedi.

    'Dünyaya insanlığın neye benzediğini gösterdiği için teşekkürler'

    ​Ancak Luna'ya gösterilen bu tepkiye karşılık da verildi ve #GraciasLuna (#TeşekkürlerLuna) etiketiyle Twitter'da 50 binden fazla paylaşım yapıldı.

    İspanyol Ekonomi Bakanı Nadia Calvino "Toplumumuzdaki en iyi değerleri temsil ettiğin için #GraciasLuna" mesajını paylaşırken, İspanya Çalışma Bakanı Yolanda Díaz, fotoğrafın "umut ve dayanışma sembolü" olduğunu söyledi.

    İspanyol Kızılhaç Genel Sekreteri Jagan Chapagain de "Işık olduğu için ve dünyaya insanlığın neye benzediğini gösterdiği için #Gracias Luna" şeklinde bir tweet paylaştı.

    ​Madrid şehri meclis üyesi Rita Maestre Twitter'da fotoğrafa "Nefretin kazanmasına izin vermeyeceğiz. Bu kucaklamayı ülkemizin en iyilerinin sembolü olarak görenlerimiz diğerlerinden sayıca üstün" diye yazdı. 

    Plastik şişelerle yüzerek İspanya kıyılarına ulaşmaya çalışan çocuk 

    Dün ayrıca, şortunun içine ve beline birçok plastik şişe yerleştirip Fas'tan İspanya kıyılarına yüzen göçmen bir çocuğun fotoğrafı da uluslararası basına damgasını vurmuştu. ​Yüzerek kıyıya ulaşan çocuğun, sınırdaki duvarı tırmanmaya çalıştığı ancak o esnada İspanyol polisi tarafından yakalandığı bildirilmişti.

    İspanya göçmenleri geri gönderiyor

    ​İspanya, son üç gündür Fas'tan Ceuta'ya yüzerek ya da plaj sınırından yürüyerek giriş yapan göçmenleri ülkelerine geri gönderiyor. Dün, İspanya İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs'tan bu yana yasa dışı yollardan geçiş yapan 8 bin kadar düzensiz göçmenin çoğunluğunu Fas'a geri gönderdiğini açıkladı.

    İspanya-Fas krizi

    Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginlikler yaşanan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

    İspanya hükümeti, Gali'nin insani yardım gerekçesiyle getirildiğini açıklasa da Fas hükümeti Madrid Büyükelçisi Karima Benyaich'i istişarelerde bulunmak üzere Rabat'a çağırmıştı.

    Etiketler:
    Vox partisi, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, Kızıl Haç, Sığınmacı, Göçmen, Ceuta, İspanya, Fas
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