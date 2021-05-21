İngiltere gençleri aşıya teşvik etmenin yollarını arıyor: Gündemde Tinder'la işbirliği var

Yakın zamanda 30 yaş altını Kovid-19'a karşı aşılamaya geçecek olan İngiltere'de hükümet, Tinder, Hinge ve Bumble gibi çöpçatanlık uygulamalarıyla iş birliği yapmayı planlıyor.

Bugünden itibaren 34-36 yaş arasındakilere koronavirüs aşı randevusu verilmeye başlanan İngiltere'de gelecek haftalarda 30 yaş ve altının aşılanmaya başlanması planlanıyor.

Gençlerin yaşlılara göre daha düşük risk grubunda yer alması nedeniyle aşılanmadan kaçınma eğilimine çözüm arayan hükümet, popüler çöpçatanlık uygulamalarıyla işbirliği yapmayı düşünüyor.

Bu kapsamda gençler arasında popüler olan Tinder, Hinge ve Bumble gibi uygulamalar aşılanmayı teşvik için kullanılabilir.

Eğer uygulama hayata geçerse aşı olan kullanıcıların profillerine mavi tik ya da özel tasarlanmış logolar konulacak.

'Aradıkları aşkı daha hızlı bulabilirler'

The Telegraph gazetesine konuşan bir hükümet yetkilisi, "Aşılamada genç yaşlara indikçe Tinder gibi uygulamalar aşı olmanın önemini vurgulamak için iyi bir yol olacak. Bu ayrıca, insanların aradıkları aşkı daha hızlı bulmalarını sağlar. Bu konuda görüşmeler devam ediyor" dedi.

Tinder, Hinge ve Bumble yönetimlerinden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Tıbbi Direktörü Profesör Stephen Powis, altı aydan daha kısa sürede 48.5 milyon dozluk aşılama yapıldığını söyledi.