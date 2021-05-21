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    İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'daki göçmen krizinde Akdeniz'de birkaç aylık bebeği sudan çıkaran İspanya jandarması dalgıcı Juan Francisco Valle

    Ceuta'da bebeği boğulmaktan kurtaran dalgıç: İnsan dalgası içinden kimi kurtarmamız gerektiğine karar veriyoruz

    © REUTERS / SPANISH GUARDIA CIVIL
    Avrupa
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    Akdeniz'de birkaç aylık bir bebeği boğulmaktan kurtaran görüntüsüyle dünyada yankı yaratan İspanyol dalgıç, her gün yüzlerce çaresiz göçmenden oluşan insan dalgasıyla başa çıkmaya çalıştıklarını anlatarak "O kadar çoklar ki, en acil kime yetişmemiz gerektiğine karar vermemiz gerekiyor" dedi.

    Genelde Türkiye-Yunanistan hattında gündem olan göçmen trajedilerinin görmezden gelinen bir perdesi İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanıyor. Avrupa'ya sığınmak isteyenlerin atlama tahtası olarak kullanmaya çalıştığı Ceuta'ya 17 Mayıs'tan beri 9 binden fazla göçmen yüzerek ulaştı. İspanya bunların 6500'den fazlasını Fas'a iade edip sadece yanlarında yetişkin olmayan 18 yaşın altındakileri bir merkezde toplarken, İspanya jandarmasına (Guardia Civil) mensup bir dalgıcın buz gibi sulardan birkaç aylık bir bebeği kurtarmasının görüntüsü dünyada yankı yarattı.

    Yeni göçmen krizi başladığından beri bütün günü suda geçiren Guardia Civil'in Ceuta'daki özel sualtı biriminin (GEAS) 8 dalgıcından biri olan Juan Francisco Valle (41), dünyada manşetlere taşınan ve sosyal medyada viral olan bebeği sudan çıkarıp kollarıyla havaya kaldırdığı an ve tüm yaşananlarla ilgili El Pais gazetesine konuştu.

    'Ölü mü, canlı mı, bilmiyorum'

    Pazardan çarşambaya dek toplam 8-10 saat uyuduklarını belirten Valle, 'sudan çıkardığı bebeğin kaskatı mı, bembeyaz mı göründüğünü, erkek mi, kız mı olduğunu ve hatta ölü mü, canlı mı olduğunu bile bilmediğini' söyledi. Daha sonra Guardia Civil kaynakları, bebeğin hayatta, sağlığının yerinde olduğunu ve açıklanmayan bir yerde bakıldığını belirtti.

    'Yüzlerce çaresiz göçmenden oluşan insan dalgası'

    Geçmişte İspanya donanmasında görev yaptıktan sonra 12 yıl önce Guardia Civil'e katılan Juanfran, 'denizde her durumun üstesinden gelmek için eğitim almış olmasına rağmen daha önce hayatında hiç böyle bir durumla karşılaşmadığını, her gün yüzlerce çaresiz göçmenden oluşan insan dalgasıyla başa çıkmaya çalıştıklarını' dile getirdi.

    Juanfran, "Bizim işimiz denizden, nehirden ya da su deposundan ceset çıkarmaktır" diyerek şöyle devam etti:

    "Ama bu kez her yaştan insanın her türlü durumda canını kurtarmamız gerekiyor. O kadar çok insanın yardımımıza ihtiyacı oluyor ki, en acil kime yetişmemiz gerektiğine karar vermek zorunda kalıyoruz. Çekip çıkardığımız bebek soğuktan donmuş haldeydi, hareket bile etmiyordu."

    Plastik su şişelerinden can yeleği yaparak Akdeniz'de yüze yüze Ceuta'ya çıkan Faslı erkek çocuk, yanında yetişkin olmadığı için İspanyol yetkililer tarafından merkeze götürüldü. Oradan İspanya'ya transfer edilmesi ihtimali var.
    © REUTERS / JON NAZCA
    Plastik su şişelerinden can yeleği yaparak Akdeniz'de yüze yüze Ceuta'ya çıkan Faslı erkek çocuk, yanında yetişkin olmadığı için İspanyol yetkililer tarafından merkeze götürüldü. Oradan İspanya'ya transfer edilmesi ihtimali var.

    'Anne-babalar çocuklarını kendi vücutlarına bağlıyor'

    Kaç kişinin hayatını kurtardığını hatırlamadığını söyleyen Juanfran, şunları anlattı:

    "İspanya toprağına ulaşamayabileceğini düşündüğümüz herkesi gözlemlememiz gerekiyor. Şişme deniz oyuncakları, plastik su şişeleri, ne bulurlarsa kullanıyorlar. Kimisi can yeleklerini ters takıyor, pek çok anne baba çocuklarını boğulmamaları için kendi vücutlarına bağlıyor." 

    'Herkese yetişemiyoruz, boğulanlar var'

    'Bunca insanı kurtarmalarına rağmen herkese yetişemediklerini' belirten dalgıç, 'yardım ettikleri insanların gözlerindeki paniği kolay kolay unutamayacaklarını' söyledikten sonra hayat kurtarmaya devam etmek için sulara geri döndü. 

    Salı ve perşembe en az iki göçmenin boğulduğu Ceuta'daki son göçmen krizi, Fas'ın hak iddia ettiği Batı Sahra'nın bağımsızlığı için silahlı mücadele yürüten bir örgütün liderine İspanya'nın hastanede tedavi sağlamasına misilleme olarak Fas'ın sınır kontrollerini gevşetmesiyle başladı. İspanya bölgeye ordu birlikleri konuşlandırdı. 

    Etiketler:
    Batı Sahra Sorunu, Batı Sahra, Jandarma, dalgıç, Bebek, Boğulma, göçmen krizi, Akdeniz, Ceuta, Fas, İspanya
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