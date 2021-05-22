Londra'da binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterileri

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Gösteriye bazı Yahudi grupların katıldığı da bildirildi.

Başkent Londra'da Filistin'e destek gösterisine katılmak üzere Westminster Köprüsü yakınındaki Victoria Embankment Caddesi'nde toplanan on binlerce kişi, daha sonra Hyde Park'a yürüdü.

Another absolutely huge demo in London for Palestine. pic.twitter.com/ApuJCvQtp1 — Ronan Burtenshaw (@ronanburtenshaw) May 22, 2021

​Kalabalık, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesten 2 gün sonra Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

'Filistin'e özgürlük', 'İsrail bir apartheid devlettir', 'Etnik temizliği durdurun' ve 'Filistinlilerin hayatı önemlidir' yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İngiltere'nin İsrail'e verdiği desteği sonlandırması çağrısında bulundu.

Gösterilerde ayrıca İsrail bayrağı da yakıldı.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilere İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn de katılım gösterdi.

View from the stage in London's Hyde Park of the huge demo in support of Palestine that's happening right now.



Estimates of 180,000 people in attendance#UK4Palestine #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/VFAbjGvBFk — Syed Annus Ali Shah 🇵🇰🇹🇷🇵🇸 (@annusshah19) May 22, 2021

​Gösterilere, İsrail devletine karşıt bazı Yahudi grupların katıldığı da görüldü.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız sona erdi.