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    46 yaşındaki Jürgen Conings

    İnterpol, Belçika'da birliğinden ağır silahlar çalarak kayıplara karışan aşırı sağcı askeri arıyor

    © DHA
    Avrupa
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    Belçika'da birliğinden ağır silahlar çalarak kayıplara karışan ve "terör tehdidi" oluşturan aşırı sağcı askeri bulmak için yürütülen operasyonlar sonuç vermedi. Firari asker İnterpol'ün de arananlar listesine girdi.

    Belçika federal savcılığı, 46 yaşındaki Jürgen Conings'i ele geçirmek için Flaman bölgesindeki Limburg vilayetinde ormanlık alanda 5 gün önce başlatılan operasyonu sonlandırdı. Yaklaşık 12 bin hektarlık alanda yürütülen arama çalışmalarında Conings'in izine rastlanamadı.

    Yetkililer, operasyon sırasında bazı evlerde de aramalar yapıldığını ancak sonuç alınamadığını bildirdi.

    Belçika'da henüz ele geçirilemeyen aşırı sağcı asker artık İnterpol'ün de en çok aranan suçlular ve şüpheliler listesinde bulunuyor. Fotoğrafları ve bilgileri İnterpol'ün internet sitesine yüklenen Conings, "silahlı ve tehlikeli" olarak nitelendirildi. Conings'in "kişilere ve rejime terör saldırısı tehdidi" bulunduğu kaydedildi.

    Belçika makamları, firari askerin yakındaki Hollanda veya Almanya sınırını geçmesi ihtimaline karşı bu ülkelerin güvenlik kurumlarıyla temasa geçmişti.

    Türk Büyükelçiliğinden vatandaşlara uyarı

    Belçika'nın Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerinin koordinasyonunu yürüten virolog Marc Van Ranst'ı tehdit eden, ayrıca Limburg'da bir camiye de saldırmayı planladığı ortaya çıkan Conings hakkında Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği de bir uyarı yayımladı.

    Firari askerin olası silahlı saldırısına karşı Limburg vilayetinde ve Flaman bölgesinde yaşayan Türk vatandaşlarının müteyakkız olmalarını istedi.

    Büyükelçiliğin duyurusunda vatandaşların cami, dernek gibi toplu bulunulan mekanlarda gerek gördüklerinde güvenlik makamlarıyla temas halinde önlem almaları tavsiye edildi.

    Conings'e destek gösterisinde Nazi selamı

    Öte yandan Jürgen Conings'e destek amaçlı bir yürüyüş düzenlendi. Aşırı sağ eğilimli oldukları belirtilen yaklaşık 150 kişi, Conings’i bulmak için yürütülen operasyonun koordine edildiği yere geldi.

    Bu sırada göstericilerden birinin Nazi selamı verdiği görüntülere yansıdı. Conings destekçileri, firari askerin Afganistan gibi yerlerde görev yaptığını, zor bir psikoloji içinde bulunabileceğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu savundu.

    Daha önce radikal görüşleri ve aşırı sağ gruplara yakınlığı nedeniyle gözlem altında tutulduğu ortaya çıkan Conings'in eşine veda mektubu bıraktığı ve "canlı ele geçirilmeyeceğini" yazdığı ifade edilmişti.

    Conings'in saklandığı tahmin edilen bölgenin yakınındaki bazı camiler terör eylemi tehdidine karşı önlem amaçlı kapatılmıştı, bazıları da polis korumasında açık tutuluyordu. Bazı okullar da kapıları kilitli ve güvenlik önlemleri altında eğitime devam ediyordu.

    Geçmişte Belçikalı birliklerin görev yaptığı Bosna Hersek, Afganistan ve Irak gibi yerlerde bulunan 46 yaşındaki Conings, iyi eğitimli bir asker olarak biliniyor.

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