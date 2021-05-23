İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Rusya bir numaralı tehdit

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın bir numaralı tehdit olduğunu ve mevcut durumda ikili ilişkilerin geleceğini kestirmenin zor olduğunu öne sürdü.

Sunday Telegraph'a demeç veren Wallace, Rus savaş gemilerinin yoğun faaliyetlerine dikkat çekerek Rusya'yı 'bir numaralı tehdidi' oluşturan rakip olarak niteledi.

Rus savaş gemilerinin İngiltere'yi düzenli olarak ziyaret ettiğini ve şu anda birkaç savaş gemisinin ülkenin karasularında bulunduğunu kaydeden Wallace, "İngiltere, gerilimi azaltma politikası izlemeye ve 'diğer metotları' uygulamaya çalıştı. Ancak Rusya tutumunu değiştirmediği sürece ikili ilişkilerin nereye varacağını kestirmek son derece zor" dedi.

2020 sonunda İrlanda Denizi'ndede söyleyen Wallace, İngiltere'nin söz konusu bölgede çok uzun süredir Rus denizaltı görmediğinin altını çizdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı Silahlı Kuvvetler modernizasyon stratejisinde, Rusya'nın Avrupa güvenliğine 'en büyük' nükleer ve askeri tehdit oluşturduğu belirtilmişti.

‘Defence in a competitive age’ başlıklı 76 sayfalık dokümanda, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin yenilenmesi, tüm hükümet faaliyetlerini entegre etme yeteneği ve risk alma isteğinin Rusya’yı yetenekli ve öngörülemez bir oyuncu yaptığı ifade edilmişti.