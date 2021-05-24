Belarus Daimi Temsilcisi, Ryanair uçağının Minsk’e acil inişi ile ilgili olarak AB’ye çağrıldı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi’nden (EEAS) yapılan açıklamada, “AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in talebi üzerine AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Stefano Sannino, sivil bir uçağı Minsk’e acil inişe zorlayan ve bağımsız bir Belaruslu gazeteci ve aktivist olan yolcu Roman Protaseviç’i gözaltına alan Belarus yetkililerinin kabul edilemez adımını kınamak için Belarus’un AB Daimi Temsilcisi Aleksandr Mihneviç’i çağırdı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Mihneviç’e olayın AB üyesi ülkeler tarafından ‘sert şekilde kınandığı’ bilgisi verildi. Brüksel ayrıca Protaseviç’in serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Bu arada Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil. 3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı. ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD’li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Mihneviç’in AB’ye çağrılması, Çekya ve Belçika’nın Belarus büyükelçilerini dışişleri bakanlıklarına çağırmasını izledi.

Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, olayın sonuçsuz kalmayacağını ifade etti.