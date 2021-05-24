BBC'den Diana röportajı skandalına ilişkin yeni açıklama: Editörlük politikaları ve yönetim gözden geçirilecek

1995 yılında Prenses Diana ile yapılan röportajda sahte belgeler kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından BBC, editörlük politikalarını ve yönetimini gözden geçireceğini, bağımsız yöneticiler tarafından bir iç soruşturma gerçekleştirileceğini açıkladı.

Britanya'daki bağımsız soruşturmada, BBC gazetecisi Martin Bashir'in 1995'te bomba etkisi yaratan röportajını Prenses Diana'yı kandırarak gerçekleştirdiği sonucuna varılması ülkenin gündemine oturdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Adalet Bakanı Robert Buckland'ın BBC'nin yönetiminde reforma gitmedi ve benzer bir olayın asla yaşanmaması gerektiğini belirtmelerinin ardından İngiliz yayın kuruluşundan açıklama geldi.

BBC'den yapılan açıklamada, editörlük politikalarını ve yönetimin gözden geçirileceği belirtildi. BBC yönetim kurulu, bağımsız yöneticiler tarafından bir iç soruşturma gerçekleştirileceğini açıkladı. Soruşturmaya bağımsız direktöre Nick Serota'nın liderlik edeceği ifade edildi.

Kurul tarafından yayımlanan açıklamada, "Geçmişteki hataların bugün tekrarlanamayacağını varsaymamalıyız, aynı şeylerin tekrarlanmayacağından emin olmalıyız. BBC'nin editörlük politikalarının ve yönetiminin etkinliğini ayrıntılı olarak incelememizin doğru olduğunu düşünüyoruz." denildi.

4 gün önce Britanya'daki bağımsız soruşturmada, dünyanın en saygın ve güvenilir medya kuruluşu olduğu iddiasındaki BBC'nin gazetecisi Martin Bashir'in 1995'te bomba etkisi yaratan röportajının, Prenses Diana'yı kandırarak gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Britanya kamusal yayın kuruluşu, 'tam ve koşulsuz özür dilediği' açıklamasını yapmıştı. Eski BBC Genel Müdürü Tony Hall, olayın üstünü örttüğünün belirlenmesinin ardından Ulusal Galeri Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Prens William ve Harry, Prenses Diana'nın ölümünde BBC'yi suçladı

Prenses Diana’nın oğulları Prens William ve Harry, Diana ile röportaj yapabilmek için sahte belge düzenleyen BBC'yi annelerinin ölümüne katkıda bulunmakla suçlamıştı. Cambridge Dükü Prens William, BBC'nin röportajı elde etmek için yaptığı 'hilekarlığın' annesinin röportajda söylediklerini büyük ölçüde etkilediğini belirtmişti.

William ayrıca annesinin yalnızca bir muhabir tarafından değil, aynı zamanda BBC yöneticileri tarafından da yüzüstü bırakıldığını söylemişti.

Sussex Dükü Prens Harry ise Prenses Diana'nın ölümüne BBC'nin katkı sağladığını düşündüğünü açıkça ifade etmişti.