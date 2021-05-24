Belarus: Hamas askerleri olduğunu söyleyen kişilerden Ryanair uçağını patlatma tehdidi aldık

Belarus Ulaştırma Bakanlığı Havacılık Dairesi Başkanı Artem Sikorskiy, Ryanair uçağını patlatmakla tehdit eden kişilerin Hamas üyeleri olduklarını ve AB'den İsrail'e desteğe son vermesini istediklerini söyledi.

Başkent Minsk'te basın toplantısı düzenleyen Sikorskiy, dün Minsk Ulusal Havaalanı'nın elektronik posta adresine protonmail.com elektronik posta adresinden İngilizce bir mesaj geldiğini belirterek mesajda şunların yazdığını aktardı:

"Biz Hamas askerleriyiz, İsrail'in Gazze'de ateşe son vermesini talep ediyoruz. AB'nin İsrail'e bu savaşta verdiği kesmesini talep ediyoruz. Delphi Ekonomi Forumu katılımcılarının FR4978 sefer sayılı uçakla döndüklerini biliyoruz. Bu uçağa bomba koyuldu. Eğer taleplerimizi yerine getirmezseniz, bomba 23 Mayıs'ta Vilnius üzerinde patlatılacak."

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Telegram kanalı Nexta’nın kurucusu ve Belarus Golovnogo Mozga gözaltına alınmıştı.

Bu arada Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil. 3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı. ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD’li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.