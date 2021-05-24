AB Komisyonu Başkanı: Belarus'taki bireylere, kuruluşlara ve havacılık sektörüne yönelik yaptırımlar görüşülecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB zirvesi öncesinde liderlerin Ryanair’e ait uçağın Minsk’te zorunlu iniş yapması olayına karışan gerçek kişilere, ayrıca Belarus’taki kuruluşlara ve havacılık sektörüne yönelik yaptırımları ele alacaklarını teyit etti.

Atina-Vilnius seferi yapan Avrupalı havayolu şirketi Ryanair’e ait uçağın Belarus’un başkenti Minsk’te bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yapması ve Belarus’ta aşırıcılık yanlısı olarak kabul edilen Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Roman Protaseviç’in gözaltına alınması ile ilgili açıklama yapan Leyen, AB zirvesinde liderlerin uçağın Minsk’e indirilmesi olayına karışan kişilere, ayrıca Belarus’taki kuruluşlara ve havacılık sektörüne yönelik yaptırımları ele alacaklarını belirtti.

Leyen, “Güçlü bir yanıt olacak. (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr) Lukaşenko rejimi sonuçların ciddiyetinin farkında olmalı. Bugün uçağın ele geçirilmesine karışan gerçek kişilere yönelik yaptırımları, ayrıca işletmelere ve ekonomik yapılara yönelik farklı yaptırım seçeneklerini tartışacağız, ek olarak Belarus'taki havacılık sektörüne yönelik yaptırımları da değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘AB’nin Belarus için 3 milyar euroluk ekonomik paketi var, fakat dondurulmuş durumda’

Avrupa Birliği'nin Belarus için 3 milyar euro değerinde yatırım ve ekonomik paketi olduğunu, fakat Belarus demokratik bir ülke oluncaya kadar dondurulmuş durumda olacağını ifade eden Leyen, şunları söyledi: “AB’nin elinde Belarus’a yönelik 3 milyar euro değerinde yatırım ve ekonomik paketi var, ancak o, Belarus demokratik bir ülke oluncaya kadar dondurulmuş durumda kalacak.”

Belarus’ta eski devlet başkanlığı adayı, muhalefet lideri Svetlana Tihanovskaya, geçen eylülde Brüksel'deki yetkililerle ülkede ‘demokratik değişikliklerden sonra’ verilmek üzere bir yardım paketi üzerinde anlaşmıştı.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu gözaltına alınmıştı.

Uçağın üçüncü ülkede indirilmesi ilk değil

Bu arada Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil.

3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan uçağın ABD’li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.