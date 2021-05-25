Beyaz Saray’dan Ryanair olayıyla ilgili uluslararası soruşturma talebi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugün düzenlediği basın toplantısında "Gazetecilere yönelik sırf işlerini yaptıkları için devam eden tehditler ve haksız tutuklamalar bağlamında (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr) Lukaşenko rejimini görüşüyoruz. Bu eylemler, gazeteciyi gözaltına almak için iki AB ülkesi arasında sefer yapan uçağın indirilmesi, bizi şoke ediyor. Bu rejim tarafından uluslararası barış ve güvenliğe yönelik korkunç bir meydan okuma. Acil, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma talep ediyoruz" diye konuştu.

Sözcü, "Yaşananlarla ilgili söyleyecek başka bir şey yok. Öfkeliyiz. Uçak kaçırma ve yaptırımlarla ilgili ifadeleri yasal olarak değiştirmeye hazır değiliz. Bunu incelemek için belli bir sürece ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden’in konuyla ilgili bilgilendirildiğini ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın, Rus mevkidaşı Patruşev ile telefon görüşmesinde bu konuyla ilgili ABD’nin duruşunu anlattığını belirten Psaki, bu konuyu NATO, AB, AGİT ve BM olmak üzere çok taraflı kanallardan görüştüklerini belirterek, "Henüz bu görüşmelerin sonuçlarını ilan etmeye hazır değiliz" dedi.

Psaki, ABD hava yollarına ait uçakların Belarus hava sahasında uçmasının güvenli olup olmadığı yönündeki sorusuna, "Hükümette havacılık sektörünü takip edenler yeni değerlendirmeler ve öneriler sunmadı" yanıtını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü, ayrıca ABD'nin Minsk Büyükelçiliği'nin Washington’un duruşunu doğrudan Belarus yönetimine ilettiğini de sözlerine ekledi.