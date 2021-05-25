İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey: Kripto varlıklar tehlikeli

İngiliz parlamentosunda Hazine Komitesinin sorularını yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı (BoE) Andrew Bailey, "Kripto varlıklar konusunda kuşkuluyum. Çünkü açıkçası tehlikeliler ve (bu varlıklara karşı) çok büyük bir ilgi var" ifadelerini kullandı.

Çin, 18 Mayıs'ta finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.