Cep telefonlarına yeni 'eco rating' etiketi geliyor

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Telia Company ve Vodafone, daha sürdürülebilir özelliğe sahip cep telefonlarını belirlemek için yeni tüketici etiketini duyurdu. İlk olarak 12 tedarikçinin telefonlarını değerlendirecek olan Çevresel Derecelendirme (Eco Rating), 2021 Haziran'dan itibaren Avrupa genelinde kullanılmaya başlanacak.

Avrupa'nın önde gelen beş mobil operatörü, tüketicilerin en sürdürülebilir özellikteki cep telefonlarını tanımlamasına ve birbiriyle karşılaştırmasına yardımcı olmanın yanında tedarikçilerin çevresel etkisi daha aza cihazlar sunmasını teşvik edecek bir yenilenmeye gitmek ve sektöre yeni bir Çevresel Derecelendirme (Eco Rating) etiketleme planı sunmak için güçlerini birleştirdi.

Konuya ilişkin yapılan ortak açıklamaya göre, perakende satışlarda akıllı ve farklı özelliklere sahip telefonların üretimi, kullanımı, taşınması ve elden çıkarılması gibi unsurların çevresel etkileri hakkında tutarlı ve doğru bilgiler sağlamak üzere geliştirilen Çevresel Derecelendirme (Eco Rating) girişimi, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Telia Company ve Vodafone tarafından ortaklaşa olarak oluşturuldu.

Dünya'nın haberine göre Çevresel Derecelendirme (Eco Rating), operatörlerin ve müşterilerinin telefon derecelendirmeyi daha geniş ölçüde yapabilmesini sağlayacak ve daha sürdürülebilir elektronik cihazlara olan talebi teşvik edecek.

Haziran'dan itibaren 24 Avrupa ülkesinde kullanılacak

12 cep telefonu markasının yeni tüketici telefonları, Çevresel Derecelendirme (Eco Rating) girişimi tarafından değerlendirilecek. Daha sonra değerlendirilecek telefonların da duyurulması bekleniyor. Ortak girişime dahil olan markalar arasında CAT, Motorola, Bullitt Group, Doro, HMD Global - Nokia Telefonları Ana Sayfası, Huawei, MobiWire, Motorola/Lenovo, OnePlus, OPPO, Samsung Electronics, TCL/Alcatel, Xiaomi ve ZTE bulunuyor.

Haziran 2021'den itibaren mobil operatörler, faaliyet gösterdikleri 24 Avrupa (Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Birleşik Krallık, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya Karadağ, Kuzey Makedonya, Litvanya Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Türkiye, Yunanistan) ülkesindeki satış noktalarında farklılaşmış Çevresel Derecelendirme (Eco Rating) etiketlerini kullanmaya başlayacak.

Ayrıntılı bir değerlendirmenin ardından, her cep telefonuna, tüm yaşam döngüsü boyunca cihazın çevresel performansını belirten 100 üzerinden genel bir Çevresel Derecelendirme (Eco Rating) puanı verilecek. Eko Derecelendirme etiketi ayrıca, dayanıklılık, onarılabilirlik, geri dönüştürülebilirlik, iklim etkisi ve kaynak verimliliği konularında ek bilgiler de sunarak mobil cihaz sürdürülebilirliğinin beş temel yönünü öne çıkaracak.