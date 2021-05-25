Minsk'e zorunlu iniş yapan Ryanair uçağında gözaltına alınan Protaseviç'ten ilk açıklama

Atina'dan Vilnius'e seyahat ederken bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanı'na acil iniş yapan Ryanair uçağında gözaltına alınan, muhalif yönelimiyle tanınan popüler Telegram kanalı Nexta'nın kurucusu Roman Protaseviç, verdiği ifadede ülkesinde kitlesel ayaklanmalar organize ettiğini itiraf etti.

Belarus 1 televizyonunda yayınlanan ifade anına ilişkin kayıtta Protaseviç, "Kalbim ve diğer organlarım dahil sağlığımla ilgili hiçbir problem bulunmadığını belirtebilirim. Güvenlik güçlerinin bana yönelik tutumu son derece kibar ve kanuna uygun" diye konuştu.

Soruşturma ekibiyle işbirliği yapmaya devam ettiğini belirten Protaseviç, Belarus'ta kitlesel ayaklanmalar organize ettiğine dair itiraf içeren bir ifade verdiğini anlattı.

Подъехало видео с Романом Протасевичем после его задержания.



Он говорит, что не имеет проблем со здоровьем, даёт признательные показания и сотрудничает со следствием.



pic.twitter.com/K6BElbOt6L — #MDK (@mudakoff) May 24, 2021​

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Telegram kanalı Nexta’nın kurucusu ve Belarus Golovnogo Mozga gözaltına alınmıştı.

Bu arada Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil.

3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD’li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.