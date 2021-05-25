Macron'dan AB zirvesinde itiraf: Rusya'ya yönelik yaptırım politikası artık etkili değil

Brüksel'de yapılan AB liderler zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Macron, Rusya'ya uygulanan yaptırım politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Macron, "Rusya yönelik olarak 'dondurulmuş' durumlarla ilgili kademeli yaptırım politikası, artık etkili değil. Yaptırım politikası, artık sınıra ulaştı" dedi.

Bundan dolayı Rusya politikasının hazirana kadar gözden geçirilmesini talep ettiklerini belirten Macron, bu sürecin bölgede Rusya'ya karşı hangi stratejinin uygulanacağına ve Avrupa'nın buna verebileceği etkili yanıtın ne olacağına dair bir fikir vereceğini düşündüğünü kaydetti.

Haziran ayındaki AB liderler zirvesine kadar Rusya'yla ilişkilerle ilgili bir rapor sunulması gerektiğini de söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, "İlişkilerimizin çerçevesini yeniden tanımlamalıyız. Avrupa'da güvenliğin Rusya'yla çetin bir diyalog yürütülmesinden geçtiğini dikkate alarak orta ve uzun vadeli strateji belirlemeliyiz. Son yıllarda aldığımız önlemlerin kıyaslamalı verimliliğini de göz önünde bulundurmalıyız" ifadelerini kullandı.