Yunanistan, Minsk’e indirilen Ryanair uçağında KGB ajanlarının olduğu iddiasını yalanladı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina-Vilnius seferi yapan ve Minsk’e zorunlu iniş yapan Ryanair uçağında Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) ajanları hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, “Bu tür söylentiler asılsız” dedi.

Yunanistan medyası, Ryanair uçağında, ‘muhalif gazeteciyi’ yakalamak için Belarus’a iniş yapılmasını talep eden KGB ajanlarının olduğunu iddia etmişti.

Miçotakis’in, AB Zirvesi’nin ardından basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, gazetecilerden biri, “Ryanair CEO’sunun dün emin bir şekilde, Atina’dan Belarus’a giden KGB ajanlarından bahsettiğini duyduklarını” söyledi. Gazeteci, Yunanistan’ın, CEO’nun bu sözlerini doğrulayan bilgilere sahip olup olmadığını sordu.

“Hiçbir bilgiye sahip değil” diyen Miçotakis, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Açıkça belirtmek isterim ki, şu anda, uçağın içinde, rotayı değiştirerek inmesi gereken Vilnius yerine Minsk’e iniş yapma sürecine katılan birilerinin olduğu yönünde kesinlikle hiçbir işaret yok. Sanırım eğer öyle bir şey olmuş olsaydı elimizde kanıtlar olurdu.”

Yunan Başbakan, “Görünüşe bakılırsa Belaruslular tarafından uçakta bomba olduğu uyarısını alan pilotun duyuru yaptığı ve bu yüzden uçağın rotayı değiştirerek Minsk’e indiğini doğrulamak için elimizde yeterince kanıt var. Yani bu söylentilerin tamamen asılsız olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Minsk’e acil iniş yapan uçağın birkaç yolcusunun Vilnius’a gitmediği öğrenildikten sonra Yunan medyası, ortaya attığı ‘ajanlar’ iddiasını uçağın rota değişmesinin ana nedenleri arasında göstermişti. Ancak daha sonra Minsk’te kalan yolculardan birinin Yunan olduğu ve zaten Vilnius’tan Minsk’e geçeceği, bu yüzden fırsattan yaralanarak zaman kaybetmemek için Minsk’te kalmaya karar verdiği ortaya çıkmıştı.

Yunanistan’dan Litvanya’ya giderken Minsk’e zorunlu iniş yapan Ryanair’e ait yolcu uçağında bulunan, Belarus’ta aşırılık yanlısı kabul edilen Telegram kanalı Nexta’nın kurucusu Roman Protaseviç ve kız arkadaşı Rusya vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı.

Daha önce bomba ihbarı nedeniyle Minsk'e acil iniş yapan Ryanair uçağından dört Rusya vatandaşının indiği ve daha sonra tekrar binmediği ileri sürülmüştü. İddialar üzerine açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Protaseviç'in kız arkadaşı Rus Sofiya Sapega'nın dışında hiçbir Rusya vatandaşının uçaktan inmediğinin altını çizmişti.

Bir uçağın üçüncü ülkede indirilmesi olayı ilk değil

Bu arada Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil. 3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD’li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.