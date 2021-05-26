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    Minsk, Ryanair pilotu ile havalimanı kontrol kulesi arasındaki diyaloğu yayınladı

    © AP Photo / Mindaugas Kulbis
    Avrupa
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    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202105261044585812-minsk-ryanair-pilotu-ile-havalimani-kontrol-kulesi-arasindaki-diyalogu-yayinladi/

    Belarus Ulaştırma Bakanlığı Havacılık Dairesi, Yunanistan'dan Litvanya'ya giden ve Minsk’e acil iniş yapan Ryanair uçağının pilotları ile Minsk havaalanının hava trafik kontrolörleri arasındaki diyaloğun dökümünü yayınladı.

    Havalimanı kontrol kulesinde görevli hava trafik kontrolörü ile pilot arasında geçen diyalogun ses kaydının dökümünde kontrolör, istihbarat servislerinden uçakta bir bomba bulunduğu ve Vilnius üzerinde patlayabileceği bilgisinin geldiğini bildirdiği görülüyor.

    Hava trafik kontrolörü, pilotlara güvenlik nedeniyle Minsk havaalanına inmelerini tavsiye ediyor. Pilotun istihbari bilginin nereden geldiğini sorması üzerine kontrolör, bilginin Minsk havaalanının güvenlik servisinden geldiğini ve bu bilginin başka havaalanlarına da gönderildiği yanıtını veriyor.

    Pilotların, uçağın Minsk’e indirilmesinin kalkış mı yoksa varış havaalanının mı tavsiyesi olduğu sorusuna, Belarus görevlilerin "Bu bizim tavsiyemiz" yanıtı vermesi üzerine Minsk havaalanına yöneldikleri anlaşılıyor.

    Ses kaydında, hava trafik kontrolörlerinden pilotlara yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığı görülüyor.

    Minsk'teki ATS ile Ryanair pilotu arasındaki diyaloğun dökümü:

    Pilot: 09:28:58 Minsk, iyi günler. RYR 1TZ, FL390, SOMAT.

    ATS: 09:29:04 RYR 1TZ, Minsk hava trafik kontrolörü, iyi günler, radar bağlantısı.

    ATS: 09:30:49 RYR 1TZ, Minsk.

    P: Evet, dinliyoruz.

    ATS: RYR 1TZ bilginize, istihbarat servislerinden uçakta bomba olduğu ve Vilnius üzerinde patlatılabileceği bilgisini aldık.

    P: 1TZ, bekleyin lütfen.

    P: 09:31:17: Tamam, tekrar edebilir misiniz?

    ATS: RYR 1TZ, istihbarat servislerinden uçakta bomba olduğu ve Vilnius üzerinde patlatılabileceği bilgisini aldığımızı tekrarlıyorum.

    P: Anlaşıldı, bekleyin lütfen.

    ATS: 09:31:42: RYR 1TZ güvenlik nedeniyle Minsk Uluslararası Havaalanı’na inmenizi tavsiye ediyoruz.

    P: Tamam... Bu... anlaşıldı, bize bir alternatif verin lütfen.

    P: 09:32:59: RYR 1TZ

    ATS: RYR 1TZ

    P: Bomba ... mesaj nereden geldi? Bu bilgiyi nereden aldınız?

    ATS: RYR 1TZ bekleyin lütfen.

    ATS: 09:33:42: RYR 1TZ

    P: Dinliyoruz.

    ATS: RYR 1TZ havaalanı güvenlik personeli bir e-posta aldıklarını bildirdi.

    P: Anlaşıldı, hangi havaalanının güvenlik personeli, Vilnius mü yoksa Yunanistan mı?

    ATS: RYR 1TZ bu e-posta birkaç havaalanına gönderilmiş

    P: Anlaşıldı, bekleyin

    ATS: 09: 34: 49: Radar, RYR 1TZ.

    ATS: RYR 1TZN: bize şirketin frekansını (anlaşılmıyor) verebilir misiniz, böylece (anlaşılmıyor).

    ATS: RYR 1TZ ihtiyacınız olan frekansı tekrarlayın.

    P: Bunun için bir frekans varsa (anlaşılmıyor) şirketin (anlaşılmıyor) yönlendirmesine ihtiyacımız var.

    ATS: RYR frekansına mı ihtiyacınız var?

    P: Evet. 1TZ.

    ATS: Bekleyin.

    ATS: Bekleyin.

    P: Bekliyoruz.

    P: 09:39:30: RYR 1TZ bir duyuru mu var?

    ATS: RYR 1TZ bekleyin, bilgi bekliyoruz.

    P: Havaalanını aramam gerektiğini, yetkililerin... (Anlaşılmıyor) Yönlendirmesi gerektiğini tekrar eder misiniz...

    ATS: RYR 1TZ (anlaşılmıyor), tekrarlayın.

    P: 09:39:57: Radar, RYR 1TZ.

    ATS: RYR 1TZ konuşun.

    P: Yetkililerin yönlendirmemizi (uçuş) tavsiye ettiği havaalanının IATA kodunu tekrarlayabilir misiniz?

    ATS: RYR 1TZ anlaşıldı, bekleyin.

    P: Tamam, (anlaşılmıyor) yetkililerin yönlendirmemizi (uçuş) tavsiye ettiği havaalanının IATA kodunu bir kez daha söyleyebilir misiniz?

    ATS: Bekleyin.

    P: Bekliyoruz.

    ATS: 09:41:00: RYR 1TZ.

    P: Söyleyin.

    ATS: IATA MSQ kodu (Minsk).

    P: Tekrarlayabilir misiniz?

    ATS: IATA MSQ kodu (Minsk).

    P: Teşekkürler.

    P: 09:41:58: RYR 1TZ tekrar, Minsk'e yönlendirme (uçuş) tavsiyesi kimden geliyor? Nereden geldi? Şirketten mi? Kalkış havaalanından mı yoksa varış havaalanından mı geliyor?

    ATS: RYR 1TZ, bu bizim tavsiyemiz.

    P: Tekrarlayabilir misiniz?

    ATS: RYR 1TZ, bu bizim tavsiyemiz.

    ATS: ... (Anlaşılmıyor)

    P: Bunun sizin tavsiyeniz olduğunu mu söylüyorsunuz?

    ATS: RYR 1TZ, Charlie-Charlie.

    ATS: 09.42.49: RYR 1TZ Vilnius için 131.750 yer frekansımız var.

    P: 131.75 bağlantımız var ... (Anlaşılmıyor).

    ATS: 09:44:38 RYR 1TZ lütfen kararınızı bildirin.

    P: Radar, RYR 1TZ.

    ATS: RYR 1TZ, lütfen kararınızı bildirin.

    P: 09:44:52: Kodun (anlaşılmıyor) yeşil, sarı veya kırmızı olduğu sorusuna yanıt almalıyım.

    ATS: Bekleyin.

    ATS: RYR 1TZ, kodun kırmızı olduğunu söylüyorlar.

    P: Anlaşıldı, bu durumda, mevcut konumumuzu korumanızı istiyoruz.

    ATS: 1TZ anlaşıldı, konumunuzu koruyun, uygun gördüğünüz FL390 rotasını koruyun.

    P: Tamam, uygun gördüğümüz FL390 rotası pozisyonumuzu koruyoruz.

    P: 09:47:12: RYR 1TZ acil durum ilan ediyoruz. MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY RYR 1TZ. Minsk havaalanına yöneliyoruz.

    ATS: RYR 1TZ MAYDAY, anlaşıldı. Vektörleri bekleyin.

    P: RYR 1TZ beklemede.

    P: 09:48:10 RYR 1TZ 10.000 feet'e alçalma isteği.

    ATS: RYR 1TZ, FL100 alçalma izni.

    P: Alçalma (anlaşılmıyor) RYR 1TZ.

    ATS: RYR 1TZ, şu anki konumunuzdan itibaren yol açık, KOLOS: Kilo, Oscar, Lima, Oscar, Sierra.

    P: KOLOS’a doğru RYR 1TZ.

    ATS: 09:50:15 RYR 1TZ, anlaşıldı mı?

    P: 5 RYR 1TZ anlaşıldı.

    ATS: Kabul edildi.

    ATS: 09:50:24: RYR 1TZ, havaalanı ve hava durumu bilgisine ihtiyacınız var mı?

    P: Biz... (anlaşılmıyor) Minsk'ten ATIS otomatik bilgi aktarımı hizmetlerinin frekansı... Bu yeterli.

    ATS: RYR 1TZ, ATIS frekansına ihtiyacınız var mı?

    P: Bizde var. 128 850, 1TZ.

    ATS: 09:51: 50: RYR 1TZ.

    P: 1ТZ, dinliyoruz

    ATS: RYR 1TZ KOLOS varış 2H, RW (pist görünürlüğü) 31R ve vektörlere ihtiyacınız olup olmadığını bildirin.

    P. Tamam, KOLOS... Söyleyebilirsiniz (anlaşılmıyor).

    ATS: KOLOS varış 2H.

    P: KOLOS varış 2H, RW 31R, RYR 1TZ.

    ATS: ATIS'in frekansı 128.850.

    P: 28.85.

    ATS: 09:52:29: RYR 1TZ uçaktaki yolcular ve uçakta herhangi bir tehlikeli madde olup olmadığı hakkında bilgi verin.

    P: Tehlikeli madde yok, bekleyin... Ve kaçınmak için 130'a ihtiyacımız var.

    P: 09:53:00 RYR 1TZ, kaçınmak için 130'a doğru.

    ATS: RYR 1TZ anlaşıldı, rota 130’a doğru, hava durumunu rapor edin.

    P: Anlaşıldı.

    P: 09:54:45: RYR 1TZ uçaktaki yolcu sayısı 133.

    ATS: 133 kişi, tamam, teşekkürler.

    ATS: 09:55:33 RYR 1TZ, hazır olduğunuzda varış saatinizi bildirin.

    P: 09:56:48: RYR 1TZ 9000 ft alçalma isteği.

    ATS: RYR 1TZ FL90 alçalma.

    P: RYR 1TZ, FL90 alçalma

    ATS: 09:57:12: RYR 1TZ şimdi Minsk ile bağlantı kurun, yol 125.9.

    P: 125.9, RYR 1TZ.

    Etiketler:
    yazıya döküm, Diyalog, Acil iniş, Litvanya, Yunanistan, Belarus, Ryanair
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