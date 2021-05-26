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    Yunanistan ve ABD ordusu İskeçe'de gerçek mermiyle eğitim yaptı

    Hürriyet
    Avrupa
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    ABD ve Yunan ordu mensupları Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde, Türk nüfusun yoğun olduğu İskeçe şehrinin Petrohori mevkisinde ortak tatbikat yaptı. Ortodoks din adamları tatbikat alanına gelerek askerleri kutsadı.

    Yunanistan ve ABD kara kuvvetleri, Türkiye sınırına 150 km uzaklıktaki İskeçe şehrindeki Petrohori mevkisinde bulunan atış talim alanında 'Kentavros' adıyla ortak bir tatbikat gerçekleşti.

    'Defender Europe 21' kapsamında

    Defender Europe, ABD ordusu Avrupa'da
    © DHA
    ABD, 26 Avrupa ülkesi ile 28 bin askerlik 'Defender Europe 21' tatbikatını başlattı
    Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre, ABD’nin Avrupa’daki en büyük tatbikatı sayılan 'Defender Europe 21' kapsamında gerçekleştirilen “Kentavros” tatbikatında, iki ülke kara kuvvetlerine ait tank ve helikopterler gerçek mermilerle temsili hedefleri vurdular. Ortodoks din adamlarının dualar okuyup takdis ettiği “Kentavros21”e Yunan kara kuvvetlerinden 517 asker ve 69 subay, ABD kara kuvvetlerinnden ise 309 asker ve 29 subay katıldı. Tatbikatın sonunda, 2 Yunan paraşütçü komando, biri Yunan diğeri de ABD bayrakları taşıyarak atlayış gerçekleştirdiler.

    ABD'li elçi izledi

    Tatbikatın son aşamasını izleyen ABD’nin Atina Büyükelçisi Goffrey Pyatt “Daha güçlü ve daha güvenli bir Yunanistan, ABD’nin çıkarları için önemlidir. İki ülke, iki asırdır dost ve müttefik olarak birbirini desteklemektedir” dedi. Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis ise “ABD ile savunma işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz. İki ülke NATO’nun güvenilir müttefikleridir” şeklinde konuştu.

    ABD’nin 'Defender Europe 21' tatbikatı planlarına Yunanistan ilk kez dahil edildi.

    İşbirliğini artırdılar

    Defender Europe, ABD ordusu Avrupa'da
    © DHA
    ‘Defender Europe tatbikatının hedefinde Rusya var’
    ABD 'Defender Europe 21' için 145 helikopter, 1800’den fazla zırhlı araç ve 20 binden fazla askeri personelini, Yunanistan’ın Dedeaağaç limanını kullanarak çeşitli Avrupa ülkelerine sevk etti. Özellikle son dönemde, ABD’nin ülkedeki varlığını arttırmasını isteyen Yunan hükümeti, bu çerçevede her türlü askeri kolaylığı tanımaya hazır görünüyor.

    Yaz sonuna kadar tamamlanması beklenen, yeni Savunma İşbirliği Protokolü (MDCA) ile ilgili müzakerelerde, aralarında orta Ege’deki İskiri (Skiros) adası ve batı Trakya’daki İskeçe şehri dahil, ülkenin 20 farklı bölgesinde, ABD’ye askeri kolaylıklar tanınması görüşülüyor. Yunanistan, Girit Adası’nın Suda bölgesinde hava-deniz üssü bulunan ABD’ye son yıllarda Dedeağaç limanı ile Larisa yakınındaki Stefanovikio hava üssünde askeri kolaylıklar tanıyor.

    Etiketler:
    Eğitim, Tatbikat, İskeçe, Yunanistan, ABD, Defender Europe 21
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