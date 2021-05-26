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    Fransa şokta: Sosyal medya kişilikleri, para karşılığı BioNTech aşısını itibarsızlaştırma teklifi aldıklarını açıkladı

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Avrupa
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (813)
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    Koronavirüse karşı Batı aleminde ilk acil kullanım yetkisi alan ve en güvenli kabul edilen BioNTech-Pfizer aşısına karşı Fransa'da kötüleme kampanyası başlatma girişimi şaşkınlıkla karşılandı. Sosyal medya şöhretleri, kimliği belirsiz kişilerden para karşılığı BioNTech aşısının öldürücü olduğunu iddia etmeleri için teklif aldıklarını duyurdu.

    Fransa'da özellikle sağlık ve bilim alanlarında etkili sosyal medya 'influencer'ları ve 'Youtuber'lar, Britanya merkezli gözüken bir irtibat ajansından e-posta aldıklarını, e-postada devasa bütçesi olan ama kimliğinin bilinmemesini isteyen bir müşteri adına gizli kalacak bir anlaşma kapsamında ortaklık teklif edildiğini belirtti. 

    'Muazzam bütçeli anonim müşteri'

    YouTube'da 1.2 milyon aboneli bilim kanalı olan Leo Grasset, Twitter'da şu paylaşımda bulundu:

    "Tuhaf. Video çekip Pfizer aşısını ağır şekilde eleştirmem için bir ortaklık teklifi aldım. Muazzam bütçeli müşteri kimliğinin anonim kalmasını istiyor ve benim de sponsorluğu saklamam gerekiyormuş. İnanılmaz. Benimle irtibat kuran Londra'daki ajansın adresi sahte. O adreste hiç olmamışlar, aslında lazer cerrahi merkezi var. Tüm çalışanların LinkedIn profilleri de bir acayip."

    Yeni bir Rusya karşıtı komplo teorisi mi?

    Kampanyanın altından son yıllarda Batı'da furya haline gelen Rusya karşıtı komplo teorilerinin bir yenisi çıkması ihtimali de doğdu. Zira Grasset, ilk araştırdığında bulduğu profillerin artık ortadan kalktığını, ama hepsinin Rusya'da çalışmış gözüktüğünü fark ettiğini sözlerine ekledi.

    YouTube'da 401 bin abonesi olan komedyen Sami Ouladitto ve Instagram'da 85 bin takipçili Ve Kendilerine Doktor Diyorlar (Et Ca Se Dit Medecin) hesabını kullanan bir hastane stajyeri de benzer teklifler aldıklarını açıkladı.

    Sağlık Bakanı: İşe yaramayacak

    Olayla ilgili BFMTV kanalına konuşan Sağlık Bakanı Olivier Veran, "Bu patetik, tehlikeli, sorumsuz bir hareket ve işe yaramayacak" tepkisini gösterdi. 

    Fransız halkının çoğunluğunun aşılanmaktan yana olduğunu söyleyerek "Onları aşılardan vazgeçirmeye yönelik hiçbir girişimin işe yarayacağını sanmıyorum" diyen Veran, teklifin Fransa'dan mı yoksa yurtdışından mı kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmediğini belirtti.

    'Yasal varlığı Virgin Adaları'nda bulunabilir'

    Olayı araştıran Fransız medyası, Fazze adında Londra merkezli bir ajanstan geldiği iddiasındaki e-postayı yazanların izinin bulunmasının zor olduğunu kaydetti.

    Le Monde gazetesi, Fazze'nin hiçbir zaman Britanya'da kayıtlı olmadığını, Virgin Adaları'nda yasal varlığının bulunabileceğini, ancak artık silinmiş bulunan Fazze CEO'sunun LinkedIn profiline göre Moskova üzerinden faaliyet gösterdiğini yazdı. 

    'AstraZeneca'dan 3 kat ölümcül' iddiası dikkat çekti

    E-postayla ilgili bilgisi olanların aktardığına göre ajans, BioNTech-Pfizer aşısının diğer tüm aşılardan daha fazla ölüme neden olduğunu iddia etmeleri için sosyal medyanın tanınmış kişiliklerine 2000 euro teklif etti.

    Anlatılanlara göre BioNTech-Pfizer aşısının, özellikle kan pıhtılaşmasına neden olarak ölümlere yol açtığından şüphelenildiği için pek çok ülkede kullanımı askıya alınan ve AB ile tedarik gecikmesi nedeniyle davalık olan AstraZeneca aşısından üç kat daha fazla ölümcül olduğu iddiasının yayılması istenildi.

    Fransa'da başta yavaş giden aşılama kampanyasının son haftalarda hız kazanmasıyla nüfusun üçte birine karşılık gelen 23 milyon kişiye en az ilk doz aşı yapıldı.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (813)
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