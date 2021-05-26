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    İngiltere Başbakanı Johnson'ın eski danışmanı Cummings: Canlı yayında vücuduna Kovid-19 enjekte ettirmek istedi

    © REUTERS / REUTERS TV
    Avrupa
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, hükümetin Kovid-19 salgınını önlemek için zamanında doğru adımları atmadığını söyledi. Cummings, Johson'un virüsü gribe benzettiğini ve halkı buna inandırmak için canlı yayında vücuduna Kovid-19 enjekte edilmesini teklif ettiğini anlattı.

    Johnson'ın geçen sene kasım ayında görevden aldığı Cummings, Kovid-19 ölüm oranlarında dünyada beşinci sırada olan İngiltere'nin hükümetini pandemiyi kötü yönetmekle suçladı.

    Brexit kampanyasının arkasındaki isim olan Cummings, parlamentoda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının özellikle ilk günlerinde başbakanın ekibini 'rezalet' bir şekilde yönettiğini belirterek "Gerçek şu ki, benim gibi kıdemli bakanlar, üst düzey yetkililer, üst düzey danışmanlar, böyle bir krizde halkın hükümetinden beklemediği standartları sağlayamadı. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin ailelerinden yapılan tüm hatalar nedeniyle üzgün olduğumu söylemek ve kendi adıma da özür dilemek istiyorum" dedi. 

    Şubat ayının başında başlayan pandemi için hükümetin planlı davranmadığını belirten Cummings, koronavirüs kısıtlamarının 23 Mart 2020'de başladığını hatırlatarak, üst düzey yetkililerin 14 Mart 2020'de Johnson'a kapanma uygulaması gerektiğini, ancak hükümetin bir planı olmadığını söylediklerini aktardı. 

    'Kovid-19'u gribe benzetti'

    Cummings, Johnson'ı salgın tehdidini küçümsediğini söyleyerek hastalığı gribe benzettiğini ve halkı buna inandırmak için medya yöneticilerinden kendisine canlı yayında Kovid-19 virüsü enjekte edilmesini teklif ettiğini belirtti. 

    Cummings, hükümetin geçen sene mart ayında sürü bağışıklığı taktiği uygulamayı planladığını düşündüğünü de anlattı. Ayrıca, kabine sekreterinin başbakanı televizyona çıkmaya ve sürü bağışıklığını, eskiden çocukların su çiçeği geçirmesi için bir araya getirilmesine benzetmesini teklif ettiğini söyledi. 

    Cummings'ten 'plan' paylaşımı

    Ayrıca, Cummings'in konuşmasından önce Twitter'dan paylaştığı beyaz tahta üzerine çizilmiş ve pandemi planı olduğunu belirttiği görseller de dikkat çekti. Sunduğu belgede '2020'de aşı yok' ve 'Kimler kurtarılmayacak' notları dikkat çekti.

    Johnson'dan yanıt: Tüm sorumluluğu alıyorum

    Johnson ise muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın Cummings'in iddialarını kabul edip etmediğine ilişkin sorusuna 'Hayır' diye yanıt verdi. 

    İngiltere Başbakanı, Kovid-19'un oluşturduğu tehdidi küçümsediği için özür dilemeyi düşünüp düşünmediğini soran Starmer'a, hükümeti rahat davranmakla suçlamanın haksızlık olduğunu söyleyerek cevap verdi. 

    Cummings'in tüm iddialarını reddettiğini belirten Johnson, "Hiç kimsenin bu hükümeti, herhangi bir noktada bu virüsün oluşturduğu tehdit konusunda kayıtsız olmakla suçlayabileceğini sanmıyorum. Can kaybını en aza indirmek için çok çalıştık" dedi. 

    Johnson, Kovid-19 salgınının yönetimine ilişkin tüm sorumluluğu üstlendiğini ve hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu belirterek, "Olan her şeyin tüm sorumluluğunu alıyorum" diye konuştu. 

    Johnson, "Ancak, hükümetin hayat kurtarmak ve NHS'yi (Ulusal Sağlık Servisi) korumak amacıyla ve en iyi bilimsel tavsiyelere uygun olarak hareket ettiğini düşünüyorum" dedi. 

    Öte yandan Cummings'in iddialarına diğer siyasiler ve bakanlardan da yanıt geldi. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps bir röportajda, Johson'ın canlı yayında vücuduna virüs enjekte edilmesini istediğini söylediğini hiç duymadığını söyledi. Birleşik Krallık Baş Bilimsel Danışmanı Patrik Vallance ise, Johson'ın pandemi yönetiminde bazı katalarının olduğunu kabul ettiğini ancak aşılama sürecinde ülkenin çok hızlı bir şekilde çalıştığını söyledi.

    Johnson, geçen sene mart ayının sonlarında Kovid-19'a yakalanmış ve bir süre yoğun bakımda kalmıştı. 

    Cummings, karantina kurallarını çiğnemişti

    İkilinin arasındaki gerilim Boris Johnson'ın eski Başdanışmanı Cummings'i bu ayın başında bilgi sızdırmakla suçlamasıyla başladı. Daha sonra Cummings'in, İngiltere’de sokağa çıkma kısıtlamaları esnasında kısıtlamalara uymadığı, hastalanan eşi ve çocuğuyla birlikte Londra’dan 424 kilometre uzaklıkta ailesinin bulunduğu Durham’a gittiği ortaya çıkmıştı.

     

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