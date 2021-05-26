İrlanda, İsrail işgalini 'de facto ilhak' olarak tanımlayan ilk AB ülkesi oldu

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, İsrail'in Filistin topraklarını işgalini 'de facto ilhak' olarak nitelendirdi ve bunu kınayan parlamento önergesini destekledi.

İrlanda hükümeti, İsrail tarafından Filistin topraklarının 'de facto ilhakını' kınayan bir parlamento önergesini destekledi. Önerge, bir zamanlar IRA'nın (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) siyasi kanadı olarak adlandırılan solcu Sinn Fein tarafından parlamentoya sunuldu.

Dışişleri Bakanı Simon Coveney parlomentoda yaptığı konuşmada "İsrail'in yerleşimini genişletme amaçlı eylemlerinin ölçeği ve arkasındaki zihniyet, bizi gerçekte neler yaşandığı konsunda dürüst olmamız gereken bir noktaya getirdi. Bu, de facto ilhaktır. Bunu yapan ilk AB devletiyiz. Ancak bu, eylemlerin amacı ve tabii ki etkileri konusundaki büyük endişemizi yansıtıyor" dedi.

Geçen haftalarda İrlanda'yı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail konusundaki tartışmalarda da temsil eden Coveney, önergeye ayrıca, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın İsrail'e yönelik roket saldırılarının kınanması için de bir madde eklenmesi gerektiğini belirtti. Ancak Sinn Fein partisi, bu değişikliği desteklemeyi reddetti.

Önergenin yarın parlamentoda tartışılması daha sonra ise oylanması bekleniyor. Kabul edilirse, İsrail'in İrlanda büyükelçisini sınır dışı edilebilecek ve İrlanda, İsrail'e ekonomik, siyasi ve kültürel yaptırımlar uygulayabilecek.

Öte yandan, parlamentodaki bazı milletvekillerinin filistin bayraklı maske taktıkları görüldü.

Irish parliament members wearing masks with Palestinian symbols as a solidarity with Sheikh Jarrah and Palestine. #SaveSheikhJarrah 🇮🇪🇵🇸 pic.twitter.com/SbM2Atgb7L — Abed🐺 #SaveSheikhJarrah (@Abd_HajYahia) May 25, 2021

​İrlanda'nın başkenti Dublin'de son günlerde İsrail karşıtı protestolar düzenlenmişti.

A protest outside the Dáil today over the visit by the Iranian Foreign Minister to Dublin this week. @rtenews #Iran pic.twitter.com/xcGhMUwsSk — Paul Cunningham (@RTENewsPaulC) May 20, 2021

​İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 253 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.