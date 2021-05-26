Belarus Dışişleri Bakanı Makey’den Batı’ya müzakere çağrısı

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Ryanair yolcu uçağının Belarus'un başkenti Minsk'e zorunlu iniş yapması olayıyla ilgili olarak Batı'yı müzakere masasına oturmaya davet etti.

Belarus'un resmi haber ajansı BelTa’nın aktardığına göre Belarus Dışişleri Bakanı Makey, gerilimi tırmandırmanın bir faydasının olmayacağını belirterek, “Sorunlar müzakere masasında çözülmelidir, bu bizim ilkeli tutumumuzdur” dedi.

👉"Vladimir Makei mentioned Western sanctions, financial support and allowance for fugitive puppets." ... “Our embassies in a number of so-called rule-of-law states are experiencing strong pressure that goes as far as psychological and physical threats."https://t.co/c1BHUQWZC9 — Håkan Molander #FBPE #IAmEuropean #FBPEGlobal #BLM (@phakanm) May 26, 2021

​Makey, Minsk’in tüm yaptırımlara gereken yanıtı vereceğine vurgu yaparak, “Belarus halkına ve devletine yönelik temelsiz karalamalar Batı'da sıradan bir olay haline geldi” ifadesini kullandı.