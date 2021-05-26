Polonya Devlet Başkanı Duda, Gürcistan’a NATO’ya girmesi için yardım sözü verdi

Polonya Devlet Başkanı Duda, Gürcistan halkının ‘özgürlüğü, güvenliği ve refahı hak eden gururlu bir halk’ olduğunu ve bu nedenle NATO’nun ‘Gürcüleri beklediğini’ belirtti, Polonya’nın NATO’ya entegrasyon sürecinde Gürcistan'a yardım etmek için elinden geleni yapacağına söz verdi.

Gürcistan’da bugün kutlanan Bağımsızlık Günü dolayısıyla acemi askerler için düzenlenen yemin töreninde konuşan Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Gürcistan halkının ‘özgürlüğü, güvenliği ve refahı hak eden gururlu bir halk’ olduğunu ve bu nedenle NATO’nun ‘Gürcüleri beklediğini’ ifade etti.

Duda aynı zamanda, Polonya'nın ‘NATO'ya entegrasyon sürecinde Gürcistan'a yardım etmek için elinden geleni yapacağına’ söz verdi.

Bununla birlikte ‘NATO’ya giden yolun zorluklarını’ hatırlatan Duda, ‘dümdüz yolun Polonya için sıklıkla bir başka zorlu viraja dönüştüğünü’ ifade etti.

Polonyalı lider, Gürcülere tüm engelleri ve ‘zorlu virajları’ aşabilmeleri için ‘azimli reformları uygulamayı hızlandırmalarını’ tavsiye etti ve konuşmasını Gürcü yazar Şota Rustaveli’nin yazdığı destansı başyapıt Vephistkaosani’nden (Kaplan Postlu Şövalye) bir alıntı yaparak tamamladı:

“Bir arkadaş, arkadaşı uğruna ölüm ve vebadan korkmamakla yükümlüdür.”