AGİT Genel Sekreteri: Donbass'ta gerginlik artıyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Schmid, AGİT'in Minsk ve Normandiya süreçleri temelinde çatışmanın çözümüne yönelik her türlü çabayı destekleyeceklerini ifade etti.

Schmid, açıklamasında "Maalesef, son birkaç aydır bölgede gerginliğin arttığını ve ateşkes ihlallerinde bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Elbette bu sorunları ele almaya ve insanların güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlamak için durumu iyileştirmeye kararlıyız. AGİT, Minsk ve Normandiya süreçleri temelinde çatışmanın çözümüne yönelik tüm çabaları destekleyecektir" dedi.

With Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba, I discussed in detail the ongoing crisis in and around Ukraine. It remains a key focus for @OSCE.



There is an urgent need to build on steps towards a peaceful resolution. pic.twitter.com/gRAo3woHJ5 — Helga Maria Schmid (@HelgaSchmid_SG) May 26, 2021

Kuleba ise, AGİT Genel Sekreterine Kiev'in Donbass'taki sorunun siyasi ve diplomatik çözümüne sadık kalacağına dair güvence verdiğini belirterek, "Genel Sekreter'e, Kiev'in Rus-Ukrayna ihtilafının siyasi ve diplomatik çözümüne sadık kalacağına dair güvence verdim" ifadelerini kullandı.

Kuleba ayrıca, görüşme sırasında AGİT Genel Sekreteri'nden 'Kırım'daki durumla daha fazla ilgilenmelerini istediğini' de sözlerine ekledi.

AGİT Genel Sekreteri Schmid'in Ukraynalı üst düzey yetkililerle temaslarının ardından Donbass'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.