Slovakya'dan Sputnik V aşısının kullanımına onay

Teraz'ın aktardığına göre Slovakya hükümeti, Rusya'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'nin kullanımına onay verdi.

Haberde, "Slovakya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının ülkede kullanımına başlanması için 7 Haziran’a kadar gereken tedbirleri alması gerekiyor. Ülke hükümeti, Çarşamba günü Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky’ye ilgili talimat verdi" ifadelerine yer verildi.

Daha önce Slovakya Başbakan Yardımcısı Igor Matovic, en kısa zamanda Sputnik V aşısının kullanımına başlayacaklarını duyurmuştu. Öncesinde Slovakya Sağlık Bakanlığı, Rus aşısına yönelik araştırmaların başarıyla tamamlandığını açıklamıştı.

Slovakya ve Macaristan, Sputnik V aşısına onay veren ilk Avrupa ülkeleri olmuştu.