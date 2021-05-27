Belaruslu muhalif lider Tihanovskaya ülkede 'yeni protesto aşamasının' başladığını duyurdu

Tihanovskaya, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ülke yönetiminin eylemleri yüzünden Belarus’un uluslararası izolasyon eşeğine geldiğini ve vatandaşlarını yeni terör dalgasıyla tehdit eden “haritadaki kara lekeye” dönüştüğünü söyledi. Politikacı, “Artık bekleyecek zamanımız yok, teröre şimdi ve sonsuza kadar son verilmeli. Yeni aktif baskı aşamasına hazırlıkları başlatıyoruz” ifadesini kullandı.

Muhalefetin, yeni protestolara hazırlıklar kapsamında, rejim üzerindeki uluslararası baskının artırılmasını sağlama niyetinde olduğunu dile getiren Tihanovskaya, ayrıca Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun çevresi ve yerel yetkililer ile temasları genişletmeyi ve ülke içinde “partizan hareketinin yapısını büyütmeyi” planladıklarını anlattı.

Muhalif lider, “Siyasi tutukluları kurtarmak, şiddete son vermek ve dürüst seçimler gerçekleştirmek için biz Belaruslular kendimiz mümkün olan her şey yapmalıyız. Harekete geçmeliyiz, fırsat penceresi açık” diye açıkladı.

Daha önce Tihanovskaya, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in kendisine, Ryanair uçağı olayıyla ilgili Minsk’e yönelik yeni yaptırım sözünü verdiğini açıklamıştı. Yeni yaptırım talebinin Belaruslu muhaliflerden geldiğini anlatan Tihanovskaya, Lukaşenko’ya karşı mücadelenin nihai hedefinin “adil seçimler ve demokratik reformlar” olması gerektiğini belirtmişti.