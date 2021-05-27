FETÖ tarafından desteklendiği iddia ediliyor: 'Bir Ev' projesinin temeli Almanya'da atıldı

Almanya'da kilise, sinagog ve caminin tek çatı altında inşa edilmesinin planlandığı 'Bir Ev' projesinin temeli atıldı. Anadolu Ajansı, projeyi FETÖ'nün de desteklediği yazdı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de kilise, sinagog ve caminin tek çatı altında inşa edilmesinin planlandığı 'Bir Ev (House of One)' projesinin temeli atıldı.

Temel atma törenine Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ve Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller de katıldı. Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, burada yaptığı konuşmada, "Birbirine bağlı bir dünyada yaşıyoruz. Ancak nefret ve şiddet, Yahudi düşmanlığı ve İslamofobi, ırkçılık ve halkı kışkırtıcılığın özgür toplumumuzda yeri yok" dedi.

Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alan Abdullah Aymaz ve Enes Kanter, videolu mesaj göndererek projeye desteklerini bildirdi.

Toplam 47 milyon euro'ya mal olacak projeye Federal Hükümet 20 milyon euro, Berlin eyaleti ise 10 milyon euro destek verdi. Projenin finansmanında geri kalan kısım ise bağışlarla karşılanacak.

Türkiye projeden FETÖ'nün çıkartılmasını istiyor

AA'da yer alan haberde, '15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'nin tüm itiraz ve uyarılarına rağmen FETÖ yapılanmasının projeden çıkartılmadığı' anlatıldı. Haberde, şunlar yer aldı: