Belarus Başbakanı Golovçenko: AB, ülkede darbe için koşullar oluşturmaya çalışıyor

Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, ülkenin başkenti Minsk'i ziyaret eden Rus mevkidaşı Mihail Mişustin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Son günlerde elde ettiğimiz bilgilere göre, Avrupa Birliği'nin (AB), ekonomimizi çöktürme ve darbe girişiminin tekrarlanması için gereken koşulları oluşturma amacıyla ülkemize yönelik sektörel ekonomik yaptırımlar uygulama kararı aldığını da belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin, baskı için hedef olarak Belarus ekonomisine büyük katkısı olan petrol arıtımı, gübre üretimi ve diğer sektörleri seçtiğini belirten Golovçenko, "Aynı zamanda Rusya'yı 'ısırmak' istediklerini de vurgulamak istiyorum. Bugün Avrupa diplomasisinin başkanı, yaptırım paketi projesi kapsamında başta gübre ihracatı ve Rus gazının Beyaz Rusya üzerinden geçişini yasaklamayı planladıklarını açıkladı. Bunun, Belarus’tan geçen ve Rusya’ya ait doğalgaz boru hattı üzerinden alımını yasaklamaya yönelik olduğu ortada. Bunlar, Yamal-Avrupa boru hattı ve Gazprom Transgaz Belarus gaz iletim sistemi" dedi.

Belarus Başbakanı, ayrıca ülkesinin her şeye rağmen Batılı ülkelerin bu politikasına 'tamamen pragmatik ve yapıcı' tepki verdiğini vurguladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün AB dışişleri bakanları toplantısının ardından, Belaruslu yetkililere yönelik dördüncü yaptırım paketinin hazır olduğunu açıklamıştı.