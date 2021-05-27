Rusya Başbakanı Mişustin: Belarus’a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız

Minsk ziyareti çerçevesinde Belaruslu mevkidaşı Roman Golovçenko ile bir araya gelen Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Moskova’nın Minsk’in Ryanair uçağının zorunlu inişi olayı ile ilgili uluslararası soruşturma ihtiyacı konusundaki tutumunu desteklediğine dikkat çekerek, Rusya’nın ‘uluslararası arenada tek taraflı yaptırımlara’ kesinlikle karşı çıktığını vurguladı.

Mişustin, “Minsk’e zorunlu iniş yapan uçak olayının siyasi zemine çekilmemesi çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya Başbakanı, Rusya’nın ‘Belaruslu ortaklarının, havacılık otoriteleri kanalından şeffaf uluslararası soruşturma yürütme ihtiyacı ve hazırlığı konusundaki tutumunu desteklediğini’ de sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Yunanistan’dan Litvanya’ya giderken Minsk’e zorunlu iniş yapan Ryanair’e ait yolcu uçağında bulunan, Belarus’ta aşırılık yanlısı kabul edilen Telegram kanalı Nexta’nın kurucusu Roman Protaseviç ve kız arkadaşı Rusya vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı.

Bu arada Minsk'teki uçak hadisesi , bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil. 3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD’li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.