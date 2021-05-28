Belaruslu muhalif lider Tihanovskaya: 29 Mayıs'ı Belarus halkıyla uluslararası dayanışma günü ilan ediyoruz

Belarus'ta geçen yıl 9 Ağutos'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden muhalif lider Svetlana Tihanovskaya, cumartesi günü 'Belarus halkıyla uluslararası dayanışma eylemi' düzenleneceğini açıkladı.

Tihanovskaya, 29 Mayıs’ta dünyanın farklı ülkelerinde yerel siyasetçiler ve Belarus diyasporası temsilcilerinin katılacağı 'küresel dayanışma eylemi' düzenleneceğini kaydetti.

Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Tihanovskaya, "Sergey Tihanovskiy'nin tutuklanma tarihi olan 29 Mayıs'ı dayanışma günü olarak ilan ettik" dedi.

Tihanovskaya, Belarus halkını cumartesi günü 'sokak eylemleri, semboller ve siyasi tutuklulara mektuplar' gibi farklı eylemlerle birbirlerine destek vererek dayanışmaya davet etti.

Belarus’ta Sergey Tihanovskiy’in 2020’deki başkanlık seçimlerine adaylığı Merkez Seçim Komisyonu tarafından reddedilince, eşi Svetlana Tihanovskaya seçim yarışına başkan adayı olarak katılmıştı. Sergey Tihanovskiy 29 Mayıs 2020'de polis tarafından Grodno'da gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.