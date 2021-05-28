Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nden Ryanair vakasıyla ilgili soruşturma kararı

İrlanda Ulaştırma Bakanı Eamon Ryan, yaptığı açıklamada "ICAO'nun, Belarus’taki olayla ilgili şeffaf ve bağımsız soruşturma açma kararına tam destek veriyor, uluslararası mevkidaşlarımızın bunu sağlamaya yönelik desteklerini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ryan, ICAO’nun olayla ilgili ön raporunu 25 Haziran’da sunmasını beklediklerini kaydetti.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Roman Protaseviç ve kız arkadaşı Rusya vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı.