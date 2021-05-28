Fransa'da polise bıçaklı saldırı

Bölge Jandarmasından yapılan açıklamaya göre, bir kişi görevli bir kadın polisi bıçakla saldırıp yaraladıktan sonra, polisin silahını alarak önce araçla daha sonra yaya olarak kaçtı.

2 helikopter ve 200'den fazla polisin gerçekleştirdiği operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 jandarma yaralandı.

Saldırgan güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Bıçakla yaralanan polisin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Reuters'a konuşan bir kaynak, saldırganın mart ayında cezaevinden çıktığını söyledi. Kaynak, saldırganın burada radikalleştirildiğini ve psikolojik rahatsızlıkları olduğunu bildirdi.

Bu arada, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in olay yerine intikal ettiği belirtildi.