Finlandiya'nın solcu kadın başbakanına 300 euro kahvaltı masrafını vergi mükelleflerine ödettiği için soruşturma

Finlandiya polisi, Başbakan Marin'in resmi konuttaki aile kahvaltılarının ayda 300 euroluk masrafını yasadışı şekilde vergi mükelleflerine ödetip ödetmediğine ve böylece kamu görevi suçu işleyip işlemediğine soruşturma açtı.

Finlandiya'da kadınların liderliğindeki dört partili solcu koalisyon hükümetinin başbakanı Sanna Marin, resmi konutunda (Kesaranta) yaşarken aile kahvaltısının aylık masrafı olarak 300 euro geri ödeme aldığı haberiyle zor durumda kaldı. Finlandiya Emniyet Müdürlüğü, Başbakan Marin'in aile kahvaltılarını yasadışı şekilde vergi mükelleflerine ödetip ödetmediğine soruşturma açtığını duyurdu.

'Seleflerimden kalan bir uygulama'

Muhalefetin "Suratına yumurta etmiş duruma düştü" diyerek yüklendiği Sosyal Demokrat Partili Marin, seleflerine de aynı avantajdan faydalanma imtiyazı verildiğini söyleyerek kendini savunmaya çalıştı.

Soruşturma boyunca geri ödeme almayacak

Marin, Twitter'daki açıklamasında "Başbakan olarak ne böyle bir fayda talep ettim ne de faydalanmayla ilgili karar verme sürecinde yer aldım" dedi. Başbakan, soruşturma açılmasından memnuniyet duyduğunu, soruşturma boyunca kahvaltı masrafları için geri ödeme almayacağını söyledi.

Uzmanlara göre yasalara aykırı

Medyanın görüşlerini aldığı hukuk uzmanları, başbakanın sabah yemeğini ödemek için vergi mükelleflerinin parasını kullanmanın aslında Finlandiya yasalarına aykırı olabileceğini dile getirdi.

Polis de suç duyurusu üzerine olası bir kamu görevi suçu işlenip işlenmediğine dava öncesi soruşturma açtığını duyurdu.

"Bakanlara yapılan ödemelerle ilgili yasa buna izin veriyor gibi görünmemesine rağmen, başbakan bazı yemeklerin masrafları için geri ödeme almıştır" denilen açıklamada "Soruşturma, başbakanlık ofisindeki yetkililerin aldığı kararlara odaklanacak ve asla başbakan ve resmi faaliyetleriyle ilgili olmayacak" vurgusu yapıldı.

Yerel seçimler öncesi partisi geriden geliyor

Aralık 2019'da göreve geldiğinden beri solcu kadın başbakana anketlerde halk desteği yüksek düzeyde seyrederken, merkez solcu hükümet de Finlandiya'daki koronavirüs enfeksiyonlarını Avrupa'daki en düşük oranlarda seyretmesini sağladığı için övülüyor.

BM endeksinde dünyanın en mutlu ülkesi konumundaki Finlandiya'da, bu manzaraya rağmen, 13 Haziran yerel seçimleri öncesi anketler, Marin'in Sosyal Demokrat Partisi'ni muhalefet partilerinin gerisinde gösteriyor. Aşırı sağcı Finliler Partisi'nin rekor kazanım elde edeceği öngörülüyor.