AB Konseyi Başkanı'nı ağırlayan Yunan Başbakanı: İlişkilerin düzelmesi için Türkiye provokasyona son vermeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan ziyareti öncesi AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i ağırlayan Miçotakis, 'Türkiye ile ilişkileri düzetmek istediklerini, ama provokasyon, yasadışı eylem ve saldırgan söylemden kaçınmanın Ankara'nın yükümlülüğü olduğunu' söyledi.

AB, ABD ve NATO'nun baskısıyla Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de enerji sondajı rekabeti üzerinden yaşadıkları gerilimin dozunu düşürdüğü dönemde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'den yeni değerlendirmeler geldi.

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşürken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ayakta kalması skandalıyla birlikte anılan AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i ağırlayan Miçotakis, nisan ortasında Ankara'yı ziyaret eden Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile söz düellosu yaşayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 30-31 Mayıs'taki iadei ziyaretine mesaj olarak yorumlanabilecek açıklamalar yaptı.

'Avrupa karşılık verecektir'

Michel ile ortak basın toplantısında konuşan Yunan Başbakanı, Türkiye ile ilişkilerin düzelmesini istedikleri söyleyerek "Çabaladığımız ve arzuladığımız Ankara ile elzem yakınlaşmanın gerçekleşebilmesinin tek yolu, provokasyonlar, yasadışı eylemler ve saldırgan söylemlerin sona ermesidir" dedi.

Miçotakis, "Türkiye'nin ölçülü adımları, Avrupa tarafından gelecek adımları da hızlandıracaktır'' diye ekledi.

Çavuşoğlu'nun gündemi

Dendias’ın davetine icabetle 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'a çalışma ziyareti düzenleyecek Çavuşoğlu, Atina’ya geçmeden önce, 30 Mayıs'ta Batı Trakya’yı ziyaret edecek, ayrıca Selanik’e de gidecek. Çavuşoğlu’nun ziyaretinde Doğu Akdeniz ve Ege’deki krizlerin yanısıra göçmenler, ikili ilişkiler ve Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde yaşayan Türk toplumunun durumunun ele alınması bekleniyor.

Doğu Akdeniz gerilimine koşut uzun bir aradan sonra silahlanma seferberliği başlatan Yunanistan'ın F-35 savaş uçaklarını da bünyesine katarak ordusunu modernleştirme çabasına girmesi dikkat çekiyor.