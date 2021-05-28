Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech-Pfizer'in Kovid-19 aşısı 12-15 yaş grubuna uygulanabilir

EMA, BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş arasında kullanımına onay verdi.
EMA’s human medicines committee #CHMP has today approved an application to extend the use of the Pfizer/BioNTech #COVID19vaccine (Comirnaty) to include children aged 12 to 15. #EMAPresser— EU Medicines Agency (@EMA_News) May 28, 2021
EMA'dan yapılan açıklamada, "EMA’nın İnsan İlaçları Komitesi bugün, Pfizer / BioNTech Kovid-19 aşısının (Comirnaty) 12 ila 15 yaş arasındaki çocukları kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik başvuruyu onayladı" ifadeleri yer aldı.
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