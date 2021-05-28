Belarus lideri Lukaşenko: Komşu ülkelerden Sputnik V aşısını yapmak isteyen herkesi kabul edeceğiz

Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V yapmak isteyen Ukrayna, Polonya ve Litvanya vatandaşları için ülkenin sınır kapılarını açmaya hazır olduklarını söyleyen Belarus lideri Lukaşenko, Rus mevkidaşı Putin ile bu konuda anlaşma sağlandığını belirtti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “İnsanlar, ‘Yardım edin’ diye yalvarıyor. Rusya Başkanı ile anlaştık, Belarus sınırda birkaç geçiş açacak, gerekirse orada çadırlar açacak. Sınırda Polonya, Litvanya ve diğer ülkelerden isteyen herkesi kabul etmeye yetecek kadar merkezimiz var. Özellikle de Ukrayna. Çünkü orada, aynı dilde konuştuğumuz insanlarımız yaşıyor. Aşılama konusunda onlara yardım edeceğiz” diye açıkladı.

Belarus, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’yi tescil eden ilk yabancı ülke olmuştu. Bu ülkeye ilk aşı partisi geçen aralık ayında teslim edilmişti. Rusya ve Belarus, bu ülkede Sputnik V üretimiyle ilgili anlaşmaya varmıştı.