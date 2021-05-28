Litvanya, 2 Belaruslu diplomatı sınır dışı etti

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, Belarus’un Vilnius Büyükelçiliği’nin iki çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Belarus’un Vilnius Büyükelçiliği’nin iki çalışanının, diplomat statüsüyle bağdaşmayan faaliyetler nedeniyle ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği belirtildi.

“Belarus sivil toplumu ve bağımsız medyaya yönelik devam eden baskılar” nedeniyle Belarus’a protesto ifade edildiği aktarılan açıklamada, ‘muhalif’ Nexta Telegram kanalının yöneticisi olan aşırılık yanlısı Belaruslu Roman Protaseviç ve kız arkadaşı Rusya vatandaşı Sofiya Sapega’nın bir an önce serbest bırakılması talep edildi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, “Bu karar ayrıca Letonya ile dayanışmanın ifadesi” diye konuştu.

Belarus, 24 Mayıs’ta Letonya’nın Minsk Büyükelçiliği’nin tüm çalışanlarını sınır dışı etmişti. Letonya da aynı şekilde misillemede bulunmuştu.

23 Mayıs günü Yunanistan’dan Litvanya’ya giden Ryanair’e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk’e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Protaseviç ve kız arkadaşı Sapega gözaltına alınmıştı.