Ukrayna’dan Putin-Zelenskiy görüşmesi için Vatikan önerisi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Mihail Podolyak, Rusya ve Ukrayna liderleri arasındaki görüşmenin tarafsız olan üçüncü ülkede yapılması gerektiğini belirtti.

Podolyak, Ukrayna 24 televizyonuna açıklamasında, “Zor koşullarda bu tür görüşmeler bence üçüncü ülkelerde, her iki tarafın güven duyduğu ülkelerde, tarafsız konumda bulunan bir ülkede yapılmalı. Bu Vatikan olabilir” diye konuştu.

Podolyak, sunucunun İsrail önerisine, “Filistin ile ilişkilerdeki gerilim nedeniyle İsrail’de böyle bir görüşmeyi organize etmek zor” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, 26 Nisan’da Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a, Putin'le görüşme ayarlaması için talimat verdiğini bildirmişti. Ukrayna lideri, olası görüşme için Vatikan’ın ideal bir yer olduğunu ifade etmişti.