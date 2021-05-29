Sırbistan’daki aşılama kampanyasında en güvenli aşı Sputnik V oldu

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Sırbistan’daki son resmi aşılama verilerinin Rus Sputnik V aşısınının ülkedeki en güvenli aşı olduğunu doğruladığını açıkladı.

RDIF’in açıklamasına göre, uygulanmasının ardından hiçbir ciddi yan etkinin kaydedilmediği Sputnik V aşısı ülkedeki en güvenli aşı profiline sahip. Sputnik V aşısının uygulanmasının ardından hiçbir ölüm, kan pıhtılaşması vakası bildirilmedi.

Sputnik V aşısı Sırbistan’ın koronavirüse karşı aşılamada Avrupa’da lider konumuna ulaşmasını sağladı. Şimdiye kadar Sırbistan nüfusunun dörtte biri (yüzde 28’i) ülkedeki mevcut aşılarla tam olarak aşılandı. Bu oran Avrupa’daki ortalama aşılama oranının iki katı.

Sırbistan İnovasyon Bakanı Nenad Popovic, “Sputnik V de dahil, alınan aşılar sayesinde Sırbistan’da aşılanan yetişkin nüfusu oranı yüze 28’in üzerinde. Sırbistan aşılama bakımından Avrupa’da lider konumda” ifadelerini kullandı. Popovic’e göre, başarılı aşılama kampanyası Sırbistan’da virüsün bulaştığı günlük ortalama kişi sayısının mart-nisan dönemine kıyasla 12 kat azaltılmasını sağladı. Etkili aşılama kampanyası ayrıca günlük can kaybı sayısını nisandakine kıyasla neredeyse dört kat azalttı.

#SputnikV helped Serbia to become a European leader in vaccination against #COVID19. Over 1/4 of the population of Serbia is vaccinated, twice the European average of 14%. Life on the streets of the capital Belgrade and in the rest of Serbia is going back to normal. pic.twitter.com/8bLu8AMMBI — Sputnik V (@sputnikvaccine) May 28, 2021

Rusya’ya teşekkür: Sputnik V’yi üretmeye başlayacak ilk Avrupa ülkesi olacağız

Popovic, “Sırbistan aşı seçiminde bağımsızdı ve siyasi önyargılardan uzak bir karar verdi. Rus partnerlerimize aşı sevkiyatı konusunda gösterdikleri destekten ve yakında Sputnik V aşısının Sırbistan’da üretimine başlama imkanı verilmesinden dolayı minnettarlığımı iletmek isterim. Rus aşısının Sırbistan’da üretiminin başlatılması iki ülkenin liderleri arasındaki anlaşmanın bir neticesi” dedi.

Popovic’e göre Sırbistan Sputnik v aşısını üretmeye başlayacak ilk Avrupa ülkesi olacak.

Öte yandan RDIF Başkanı Krill Dmitriyev, “Sputnik V aşısının yüksek güvenlik düzeyi bir kez daha teyit edildi. Aşının kullanımı Sırbistan’ın Avrupa’da aşılama konusunda liderliğe ulaşmasını sağladı” diye konuştu.