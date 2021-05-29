İspanya'da Türklerin bulunduğu gemi alabora oldu: 1 kişi kayıp

İspanya'nın Castellon Limanı'nda 'Nazmiye Ana' isimli geminin yanlış yükleme nedeniyle alabora olması sonucu aralarında 5 Türkün de bulunduğu mürettebat denize düştü. Kaza esnasında denize düşenler arasındaki Hindistan uyruklu bir kişinin kaybolduğu açıklandı.